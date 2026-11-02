Президент Болгарии Илиана Йотова. Фото: PAP

В Болгарии определились с победительницей президентских выборов. По итогам второго тура, состоявшегося 1 ноября, пост главы государства заняла действующая президент Илиана Йотова. Она выступает за диалог с Россией и против оказания помощи Украине.

Об этом сообщает БНТ, передает Новини.LIVE.

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Каковы результаты второго тура выборов в Болгарии

По состоянию на 05:00 2 ноября избирательная комиссия обработала 99,56% голосов. По результатам подсчёта, Илиана Йотова и кандидат в вице-президенты Кирилл Вилчев получили 57,69% поддержки избирателей.

Их оппоненты — бывший премьер-министр Андрей Гюров, которого характеризуют как проукраинского и прозападного политика, и кандидат в вице-президенты Георгий Кандев — набрали 39,35% голосов. Еще 2,96% избирателей выбрали вариант "не поддерживаю никого".

После обнародования результатов Андрей Гюров признал итоги голосования. Он отметил, что команда принимает выбор граждан Болгарии и настроена двигаться дальше.

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"Принимаем результаты такими, какими они есть. Так проголосовали граждане Болгарии. Ничто не было напрасным, и лучшее еще впереди", — заявил Гюров.

Пророссийскую позицию Илианы Йотовой связывают, прежде всего, с ее отношением к Москве и поддержкой внешнеполитического курса бывшего президента Болгарии Румена Радева, при котором она в течение девяти лет была вице-президентом страны. В частности, политика выступает за диалог с Россией, а также призвала не обвинять Кремль в случаях с беспилотниками в Черном море без достаточных доказательств.

Как сообщали Новини.LIVE, на президентских выборах в Болгарии среди лидеров гонки ранее также была Илиана Йотова. Она выступает за диалог с Россией и связана с политическим курсом бывшего президента страны Румена Радева.

Как сообщали Новини.LIVE, результаты президентских выборов в Болгарии могут повлиять на политический баланс в стране и дискуссии о дальнейшей поддержке Украины. Илияна Йотова, победившая во втором туре, выступает за диалог с Россией и ранее не поддерживала обвинения Кремля в атаках беспилотников в Чёрном море.