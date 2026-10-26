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Главная Новости дня На выборах в Болгарии лидирует пророссийская Илияна Йотова

На выборах в Болгарии лидирует пророссийская Илияна Йотова

Ua ru
26 октября 2026 09:46
На выборах в Болгарии лидирует пророссийская Илияна Йотова: что известно Reuters
Болгарский политик Илиана Йотова. Фото: Reuters

На президентских выборах в Болгарии лидирует исполняющая обязанности президента Илиана Йотова, которая поддерживает диалог с РФ. Йотова и вице-президент Вилчев набирают 35,3 % голосов, опережая проукраинского политика Андрея Гюрова.

Об этом сообщает болгарский телеканал БНТ, передает Новини.LIVE.

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Кто лидирует на президентских выборах в Болгарии

В настоящее время в Болгарии проходят выборы президента страны. Сообщается, что по состоянию на 19:00 25 октября первое место занимают Илиана Йотова и вице-президент Кирилл Вилчев с результатом 35,3%. На данный момент явка избирателей составила 22,3%. Йотову связывают с политическим курсом бывшего президента Болгарии Румена Радева, ведь она также выступает за диалог с Россией.

Второе место, по данным экзит-пола, занимает Андрей Гюров — бывший премьер-министр Болгарии, которого характеризуют как проукраинского политика; он подписал соглашение о безопасности между Болгарией и Украиной. Сейчас политик набирает 32,4% голосов.

Между тем третье место на болгарских выборах занимает Костадин Костадинов, лидер пророссийской ультраправой партии "Возрождение" ("Вазраждане»). На данный момент его поддерживают 12,6% избирателей.

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Мы писали, что в воскресенье, 25 октября, начались выборы президента Болгарии. Главной фавориткой является Йотова, тогда как её основным соперником — проукраинский Андрей Гюров. Действующий премьер-министр Радев, поддерживающий Йотову, выступает против оказания военной помощи Украине.

Новини.LIVE сообщали, что недавно произошел неприятный инцидент с судами Болгарии. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что РФ нанесла удары по болгарским судам.

выборы Болгария Румен Радев президент Россия выборы в Болгарии
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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