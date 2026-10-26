Болгарський політик Іліяна Йотова. Фото: Reuters

На президентських виборах у Болгарії лідирує виконувачка обов’язків президента Іліяна Йотова, вона підтримує діалог із РФ. Йотова та віцепрезидент Вилчев набирають 35,3% голосів, випереджаючи проукраїнського політика Андрея Гюрова.

Про це повідомляє болгарський телеканал БНТ, передає Новини.LIVE.

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Хто лідирує на президентських виборах у Болгарії

Наразі в Болгарії проходять вибори президента країни. Повідомляється, що станом на 19:00 25 жовтня, перше місце посідають Іліяна Йотова та віцепрезидент Кирил Вилчев із результатом 35,3%. На поданий час явка виборців становила 22,3%. Йотову пов’язують із політичним курсом колишнього президента Болгарії Румена Радева, адже вона також виступає за діалог із Росією.

Друге місце, за даними опитування на виході з виборчих дільниць, посідає Андрей Гюров — колишній прем’єр-міністр Болгарії, якого характеризують як проукраїнського політика, він підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною. Зараз політик набирає 32,4% голосів.

Тим часом третє місце на болгарських виборах посідає Костадін Костадінов, лідер проросійської ультраправої партії "Відродження" ("Вазраждане"). На цей час, його підтримують 12,6% виборців.

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Ми писали, що в неділю, 25 жовтня почались вибори президента Болгарії. Головною фавориткою є Йотова, тоді як її основним суперником — проукраїнський Андрей Гюров. Чинний прем'єр-міністр Радев, який підтримує Йотову, виступає проти надання військової допомоги Україні.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно відбувся неприємний інцидент з суднами Болгарії. Речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, що РФ спрямувала свої удари по болгарським суднам.