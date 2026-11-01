Кандидат в президенты Андрей Гюров голосует на выборах. Фото: Reuters

В воскресенье, 1 ноября, в Болгарии проходит второй тур президентских выборов. За пост борются действующая президент Илиана Йотова и бывший временный премьер-министр Андрей Гюров. Кандидаты придерживаются разных взглядов на отношения с Россией и поддержку Украины, поэтому результаты голосования могут повлиять на политический баланс в стране.

Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство, передает Новини.LIVE.

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Как проходят президентские выборы в Болгарии

Право голоса на выборах имеют почти 6,6 млн граждан. Голосование началось в 7:00 и продлится до 20:00. Если у избирательных участков останутся люди, которые еще не проголосовали, их работу могут продлить, но не позднее 21:00.

В первом туре, который состоялся в минувшее воскресенье, ни одна из 27 пар кандидатов не набрала достаточного количества голосов для победы. Поэтому избирателям придется определить победителя в ходе повторного голосования.

По завершении выборов участковые комиссии должны подсчитать голоса и передать протоколы в районные избирательные комиссии. Окончательные результаты Центральная избирательная комиссия Болгарии должна объявить в течение трех дней после голосования.

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Кто из кандидатов поддерживает Украину

Илиана Йотова связана с бывшим президентом Болгарии Руменом Радевым, который после победы на апрельских парламентских выборах возглавил правительство. Йотова девять лет занимала пост вице-президента при его президентстве, а до этого работала журналисткой и депутатом Европейского парламента.

Радев выступал против оказания Украине военной помощи и введения санкций против России. Он также призвал Европейский Союз восстановить отношения с Москвой.

Сама Йотова отказалась обвинять Кремль в недавних атаках беспилотников в Чёрном море, объяснив это отсутствием доказательств. В то же время она призвала ввести мораторий на такие атаки, однако не уточнила, как его можно обеспечить.

Ее соперник Андрей Гюров, которого поддерживает альянс прозападных партий, придерживается иной позиции. Он баллотируется с антикоррупционной программой, а во время пребывания на посту временного премьер-министра открыто поддерживал Украину и подписал с Киевом десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Как результаты выборов могут повлиять на Украину

По оценке Bloomberg, победа Йотовой могла бы укрепить политические позиции Румена Радева. В то же время успех Гюрова стал бы сигналом поддержки прозападного политического курса.

Однако полномочия президента Болгарии носят преимущественно церемониальный характер. Глава государства имеет право вето, но парламент может преодолеть его большинством голосов.

Поэтому результаты президентских выборов не будут означать автоматического изменения внешнеполитического курса страны, однако могут повлиять на политический баланс и дискуссии о поддержке Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 октября в Болгарии состоялся первый тур президентских выборов, в котором соревновались 27 пар кандидатов. По предварительным результатам, лидировала Илиана Йотова, которую поддерживает премьер-министр Румен Радев. Ее основным соперником стал бывший временный премьер-министр Андрей Гюров, который выступает за сотрудничество с Украиной, Европейским союзом и НАТО.

Также Новини.LIVE сообщали, что по результатам экзит-полов Илиана Йотова опережала Андрея Гюрова на президентских выборах. По состоянию на вечер 25 октября она вместе с кандидатом в вице-президенты Кириллом Вилчевым набирала 35,3% голосов, тогда как Гюров — 32,4%.