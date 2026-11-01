Кандидат у президенти Андрей Гюров голосує на виборах. Фото: Reuters

У неділю, 1 листопада, у Болгарії проходить другий тур президентських виборів. За посаду змагаються чинна президентка Іліана Йотова та колишній тимчасовий прем'єр-міністр Андрей Гюров. Кандидати мають різні погляди на відносини з Росією та підтримку України, тому результати голосування можуть вплинути на політичний баланс у країні.

Про це повідомляє Болгарське телеграфне агентство, інформує Новини.LIVE.

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Як проходять президентські вибори в Болгарії

Право голосу на виборах мають майже 6,6 млн громадян. Голосування розпочалося о 7:00 та триватиме до 20:00. Якщо біля виборчих дільниць залишаться люди, які ще не проголосували, їхню роботу можуть продовжити, але не пізніше ніж до 21:00.

У першому турі, який відбувся минулої неділі, жодна з 27 пар кандидатів не набрала достатньої кількості голосів для перемоги. Тому виборцям доведеться визначити переможця під час повторного голосування.

Після завершення виборів дільничні комісії мають підрахувати голоси та передати протоколи до районних виборчих комісій. Остаточні результати Центральна виборча комісія Болгарії повинна оголосити протягом трьох днів після голосування.

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Хто з кандидатів підтримує Україну

Іліана Йотова пов'язана з колишнім президентом Болгарії Руменом Радевим, який після перемоги на квітневих парламентських виборах очолив уряд. Йотова дев'ять років обіймала посаду віцепрезидентки за його президентства, а до цього працювала журналісткою та депутаткою Європейського парламенту.

Радев виступав проти надання Україні військової допомоги та запровадження санкцій проти Росії. Він також закликав Європейський Союз відновити відносини з Москвою.

Сама Йотова відмовилася звинувачувати Кремль у нещодавніх атаках безпілотників у Чорному морі, пояснивши це браком доказів. Водночас вона закликала запровадити мораторій на такі атаки, однак не уточнила, як його можна забезпечити.

Її суперник Андрей Гюров, якого підтримує альянс прозахідних партій, дотримується іншої позиції. Він балотується з антикорупційною програмою, а під час перебування на посаді тимчасового прем'єр-міністра відкрито підтримував Україну та підписав із Києвом десятирічну угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Як результати виборів можуть вплинути на Україну

За оцінкою Bloomberg, перемога Йотової могла б зміцнити політичні позиції Румена Радева. Водночас успіх Гюрова став би сигналом підтримки прозахідного політичного курсу.

Однак повноваження президента Болгарії переважно церемоніальні. Глава держави має право вето, але парламент може подолати його більшістю голосів.

Тому результати президентських виборів не означатимуть автоматичної зміни зовнішньополітичного курсу країни, проте можуть вплинути на політичний баланс і дискусії щодо підтримки України.

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 жовтня в Болгарії відбувся перший тур президентських виборів, у якому змагалися 27 пар кандидатів. За попередніми результатами, лідирувала Іліана Йотова, яку підтримує прем'єр-міністр Румен Радев. Її основним суперником став колишній тимчасовий прем'єр-міністр Андрей Гюров, який виступає за співпрацю з Україною, Європейським Союзом і НАТО.

Також Новини.LIVE писали, що за результатами екзитполів Іліана Йотова випереджала Андрея Гюрова на президентських виборах. Станом на вечір 25 жовтня вона разом із кандидатом у віцепрезиденти Кирилом Вилчевим набирала 35,3% голосів, тоді як Гюров — 32,4%.