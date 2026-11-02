Президентка Болгарії Іліяна Йотова. Фото: PAP

У Болгарії визначилися з переможницею президентських виборів. За результатами другого туру, який відбувся 1 листопада, посаду глави держави здобула чинна президентка Іліяна Йотова. Вона виступає за діалог із Росією та проти надання допомоги Україні.

Про це повідомляє БНТ, передає Новини.LIVE.

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Які результати другого туру виборів у Болгарії

Станом на 05:00 2 листопада виборча комісія опрацювала 99,56% голосів. За результатами підрахунку, Іліяна Йотова та кандидат у віцепрезиденти Кирило Вілчев отримали 57,69% підтримки виборців.

Їхні опоненти — колишній прем’єр-міністр Андрій Гюров, якого характеризують як проукраїнського та прозахідного політика, і кандидат у віцепрезиденти Георгій Кандев — набрали 39,35% голосів. Ще 2,96% виборців обрали варіант "не підтримую нікого".

Після оприлюднення результатів Андрій Гюров визнав підсумки голосування. Він зазначив, що команда приймає вибір громадян Болгарії та налаштована рухатися далі.

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"Приймаємо результати такими, якими їх побачили. Так проголосували громадяни Болгарії. Нічого не було дарма, і найкраще ще попереду", — заявив Гюров.

Проросійську позицію Іліяни Йотової пов’язують насамперед із її ставленням до Москви та підтримкою зовнішньополітичного курсу колишнього президента Болгарії Румена Радева, за якого вона протягом дев’яти років була віцепрезиденткою країни. Зокрема, політикиня виступає за діалог із Росією, а також закликала не звинувачувати Кремль у випадках із безпілотниками в Чорному морі без достатніх доказів.

Як повідомляли Новини.LIVE, на президентських виборах у Болгарії серед лідерів перегонів раніше також була Іліяна Йотова. Вона виступає за діалог із Росією та пов’язана з політичним курсом колишнього президента країни Румена Радева.

Як повідомляли Новини.LIVE, результати президентських виборів у Болгарії можуть вплинути на політичний баланс у країні та дискусії щодо подальшої підтримки України. Іліяна Йотова, яка перемогла у другому турі, виступає за діалог із Росією та раніше не підтримувала звинувачення Кремля в атаках безпілотників у Чорному морі.