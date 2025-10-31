Відео
Україна
В Іспанії проведуть секретну зустріч щодо України — що відомо

В Іспанії проведуть секретну зустріч щодо України — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 17:28
Оновлено: 17:28
Зустріч у Мадриді щодо України - що відомо
Засідання "Коаліції охочих". Ілюстративне фото: REUTERS

У Мадриді 4 листопада відбудеться закритий саміт представників 35 країн "Коаліції охочих". На ньому обговорюватимуть подальшу допомогу Україні.

Про це пише видання El Mundo.

Зустріч у Мадриді  

У Міністерстві закордонних справ України спростували чутки про "секретний характер" зустрічі так званої "коаліції охочих". Вона має відбутися в Мадриді.

Як повідомив речник МЗС Георгій Тихий, захід проходитиме у звичайному робочому форматі.

За словами Тихого, це регулярна зустріч на рівні політичних директорів із визначеним порядком денним, без жодних таємниць чи надзвичайних обставин. Українська сторона перебуває в постійному контакті з іспанськими колегами щодо підготовки заходу та планує підтримувати комунікацію після його завершення.

При цьому, як пише El Mundo, зустріч організовано в умовах максимальної секретності.

"Учасників попередили, що мобільні телефони заборонені (їх потрібно буде здати в спеціальне місце), а також просять не розголошувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", — пише видання.

Зазначається, що саміт розпочнеться о 9 ранку і закінчиться після 15:30, з двома блоками обговорень про надання допомоги Києву.

Нагадаємо, минулого тижня у Лондоні відбулось засідання "Коаліції охочих", де лідери ухвалили порядок дій на наступні два місяці. Окрема увага приділена тиску на диктатора РФ Путіна

А раніше повідомлялось, що Кір Стармер зробив важливу заяву щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Також британський прем'єр заявив про плани обмежити доступ Росії до ринків нафти та газу.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
