Зустріч у Мадриді щодо України - що відомо

В Іспанії проведуть секретну зустріч щодо України — що відомо
У Мадриді 4 листопада відбудеться закритий саміт представників 35 країн "Коаліції охочих". На ньому обговорюватимуть подальшу допомогу Україні.
Про це пише видання El Mundo.
Зустріч у Мадриді
У Міністерстві закордонних справ України спростували чутки про "секретний характер" зустрічі так званої "коаліції охочих". Вона має відбутися в Мадриді.
Як повідомив речник МЗС Георгій Тихий, захід проходитиме у звичайному робочому форматі.
За словами Тихого, це регулярна зустріч на рівні політичних директорів із визначеним порядком денним, без жодних таємниць чи надзвичайних обставин. Українська сторона перебуває в постійному контакті з іспанськими колегами щодо підготовки заходу та планує підтримувати комунікацію після його завершення.
При цьому, як пише El Mundo, зустріч організовано в умовах максимальної секретності.
"Учасників попередили, що мобільні телефони заборонені (їх потрібно буде здати в спеціальне місце), а також просять не розголошувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", — пише видання.
Зазначається, що саміт розпочнеться о 9 ранку і закінчиться після 15:30, з двома блоками обговорень про надання допомоги Києву.
Нагадаємо, минулого тижня у Лондоні відбулось засідання "Коаліції охочих", де лідери ухвалили порядок дій на наступні два місяці. Окрема увага приділена тиску на диктатора РФ Путіна.
А раніше повідомлялось, що Кір Стармер зробив важливу заяву щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Також британський прем'єр заявив про плани обмежити доступ Росії до ринків нафти та газу.
