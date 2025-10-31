Зустріч у Мадриді щодо України - що відомо

Засідання "Коаліції охочих". Ілюстративне фото: REUTERS

У Мадриді 4 листопада відбудеться закритий саміт представників 35 країн "Коаліції охочих". На ньому обговорюватимуть подальшу допомогу Україні.

Про це пише видання El Mundo.

Зустріч у Мадриді

У Міністерстві закордонних справ України спростували чутки про "секретний характер" зустрічі так званої "коаліції охочих". Вона має відбутися в Мадриді.

Як повідомив речник МЗС Георгій Тихий, захід проходитиме у звичайному робочому форматі.

За словами Тихого, це регулярна зустріч на рівні політичних директорів із визначеним порядком денним, без жодних таємниць чи надзвичайних обставин. Українська сторона перебуває в постійному контакті з іспанськими колегами щодо підготовки заходу та планує підтримувати комунікацію після його завершення.

При цьому, як пише El Mundo, зустріч організовано в умовах максимальної секретності.

"Учасників попередили, що мобільні телефони заборонені (їх потрібно буде здати в спеціальне місце), а також просять не розголошувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", — пише видання.

Зазначається, що саміт розпочнеться о 9 ранку і закінчиться після 15:30, з двома блоками обговорень про надання допомоги Києву.

