Встреча в Мадриде по Украине - что известно

Заседание "Коалиции желающих". Иллюстративное фото: REUTERS

В Мадриде 4 ноября состоится закрытый саммит представителей 35 стран "Коалиции желающих". На нем будут обсуждать дальнейшую помощь Украине.

Об этом пишет издание El Mundo.

Реклама

Читайте также:

Встреча в Мадриде

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли слухи о "секретном характере" встречи так называемой "коалиции желающих". Она должна состояться в Мадриде.

Как сообщил спикер МИД Георгий Тихий, мероприятие будет проходить в обычном рабочем формате.

По словам Тихого, это регулярная встреча на уровне политических директоров с определенной повесткой дня, без всяких тайн или чрезвычайных обстоятельств. Украинская сторона находится в постоянном контакте с испанскими коллегами по подготовке мероприятия и планирует поддерживать коммуникацию после его завершения.

При этом, как пишет El Mundo, встреча организована в условиях максимальной секретности.

"Участников предупредили, что мобильные телефоны запрещены (их нужно будет сдать в специальное место), а также просят не разглашать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях", — пишет издание.

Отмечается, что саммит начнется в 9 утра и закончится после 15:30, с двумя блоками обсуждений о предоставлении помощи Киеву.

Напомним, на прошлой неделе в Лондоне состоялось заседание "Коалиции желающих", где лидеры приняли порядок действий на следующие два месяца. Отдельное внимание уделено давлению на диктатора РФ Путина.

А ранее сообщалось, что Кир Стармер сделал важное заявление об окончании полномасштабной войны России против Украины. Также британский премьер заявил о планах ограничить доступ России к рынкам нефти и газа.