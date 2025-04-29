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В Іспанії майже відновили електропостачання після блекауту, — ЗМІ

29 квітня 2025 09:58
Карина Приходько - Редактор
Блекаут в Іспанії — в країні майже повністю відновили світло
Відключення електроенергії в Іспанії. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Карина Приходько - Редактор

Станом на ранок 29 квітня в Іспанії відновили електропостачання вже на 92% після блекауту. Також оживили роботу 100% підстанцій транспортної мережі.

Про це повідомляє El Pais.

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"Наразі 92,09% попиту на електроенергію вже задоволено. Також відновлено роботу 100% підстанцій транспортної мережі", — розповіла віцепрезидентка уряду та міністерка з питань екологічного переходу та демографічних викликів Сару Аагесен.

Водночас прем'єр-міністр Педро Санчес у Twitter написав, що в країні невпинно працюють над відновленням електропостачання. Він подякував всім працівникам, які "віддані справі відновлення нормального життя".

Також відомо, що сьогодні вранці прем'єр проводить чергове засідання Ради національної безпеки під головуванням короля Феліпе VI.  

Раніше він заявив, що наразі проводиться розслідування щодо причин "раптового" припинення виробництва електроенергії, адже, за його словами, "такого ніколи раніше не траплялося".

Нагадаємо, 28 квітня в Іспанії, Португалії та Франції сталося масштабне відключення електроенергії. Блекаут зупинив роботу вокзалів, аеропортів та магазинів.

Спершу вважали, що це наслідки кібератаки, але енергетик назвали іншу причину блекауту. До такої події могли призвести рідкісні атмосферні явища. 

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