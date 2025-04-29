Блэкаут в Испании — в стране почти полностью восстановили свет

В Испании почти восстановили электроснабжение после блэкаута
По состоянию на утро 29 апреля в Испании восстановили электроснабжение уже на 92% после блэкаута. Также оживили работу 100% подстанций транспортной сети.
Об этом сообщает El Pais.
Восстановление электроэнергии в Испании
"Сейчас 92,09% спроса на электроэнергию уже удовлетворены. Также возобновлена работа 100% подстанций транспортной сети", — рассказала вице-президент правительства и министр по вопросам экологического перехода и демографических вызовов Сару Аагесен.
В то же время премьер-министр Педро Санчес в Twitter написал, что в стране неустанно работают над восстановлением электроснабжения. Он поблагодарил всех работников, которые "преданы делу восстановления нормальной жизни".
Esta noche he acudido de nuevo a la sede central de Red Eléctrica.- Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 апреля 2025 года
Será una noche larga. Estamos trabajando sin descanso para restablecer el suministro.
Gracias a todos los trabajadores que están volcados en recuperar la normalidad. pic.twitter.com/bXP9o0uGL5
Также известно, что сегодня утром премьер проводит очередное заседание Совета национальной безопасности под председательством короля Фелипе VI.
Ранее он заявил, что сейчас проводится расследование причин "внезапного" прекращения производства электроэнергии, ведь, по его словам, "такого никогда раньше не случалось".
Напомним, 28 апреля в Испании, Португалии и Франции произошло масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут остановил работу вокзалов, аэропортов и магазинов.
Сначала считали, что это последствия кибератаки, но энергетик назвали другую причину блэкаута. К такому событию могли привести редкие атмосферные явления.
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