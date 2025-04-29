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В Испании почти восстановили электроснабжение после блэкаута

29 апреля 2025 09:58
Карина Приходько - Редактор
Блэкаут в Испании — в стране почти полностью восстановили свет
Отключение электроэнергии в Испании. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Карина Приходько - Редактор

По состоянию на утро 29 апреля в Испании восстановили электроснабжение уже на 92% после блэкаута. Также оживили работу 100% подстанций транспортной сети.

Об этом сообщает El Pais.

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"Сейчас 92,09% спроса на электроэнергию уже удовлетворены. Также возобновлена работа 100% подстанций транспортной сети", — рассказала вице-президент правительства и министр по вопросам экологического перехода и демографических вызовов Сару Аагесен.

В то же время премьер-министр Педро Санчес в Twitter написал, что в стране неустанно работают над восстановлением электроснабжения. Он поблагодарил всех работников, которые "преданы делу восстановления нормальной жизни".

Также известно, что сегодня утром премьер проводит очередное заседание Совета национальной безопасности под председательством короля Фелипе VI.

Ранее он заявил, что сейчас проводится расследование причин "внезапного" прекращения производства электроэнергии, ведь, по его словам, "такого никогда раньше не случалось".

Напомним, 28 апреля в Испании, Португалии и Франции произошло масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут остановил работу вокзалов, аэропортов и магазинов.

Сначала считали, что это последствия кибератаки, но энергетик назвали другую причину блэкаута. К такому событию могли привести редкие атмосферные явления.

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