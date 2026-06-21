В Ірландії розгорівся скандал через виселення українських біженців

Українські біженці в Ірландії. Фото: corkbeo.ie

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

В Ірландії розгорівся скандал через рішення виселити українських біженців із готелю, де вони проживали від початку повномасштабної війни. На захист переселенців виступив місцевий депутат Ліам Квейд. Після цього він зіткнувся з хвилею критики та образ у соцмережах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Cork Beo.

Скандал із виселення українських біженців в Ірландії

У передмісті Корка Мідлтоні на півдні Ірландії влада розпочала поетапне згортання програми розміщення українських біженців у готелі Trabolgan Holiday Centre. Від 2022 року там проживали українці, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну Росії проти України та знайшли прихисток в Ірландії.

Рішення про виселення викликало дискусію в місцевій громаді. На підтримку українських переселенців публічно виступив депутат від Соціал-демократичної партії Ліам Квейд. За його словами, після цього він почав отримувати численні образливі повідомлення та зазнав критики в соціальних мережах. Попри це політик заявив, що й надалі відстоюватиме право українських сімей на житло.

Квейд наголосив, що за кілька років проживання в регіоні багато українців уже стали частиною місцевої громади. Діти навчаються у школах, дорослі працюють, а самі родини беруть активну участь у житті району. Саме тому, на його думку, масове переселення може мати серйозні соціальні наслідки.

"Це сім’ї, які стали частиною Східного Корка, діти ходять до місцевих шкіл, батьки працюють у цьому районі, люди роблять свій внесок у життя навколишньої громади. Ніхто не вдає, що умови надання тимчасового житла можуть залишатися незмінними вічно. Але переселення сотень людей, зокрема дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю, матиме серйозні наслідки, змушуючи сім’ї переходити на ринок оренди житла, який і без того перебуває в кризі", — заявив Квейд.

Депутат вважає, що переведення сотень людей на відкритий ринок оренди лише поглибить житлову кризу в регіоні та створить додаткові труднощі як для українських біженців, так і для місцевих мешканців.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що через війну Україну змушені були залишити понад 5,7 млн громадян. За даними ООН, люди виїхали через російську агресію та були розділені з рідними на роки.

Новини.LIVE також писали, що економіст Руслан Чорний заявив, що після можливого відкриття кордонів для чоловіків масового відтоку населення не очікується. Водночас за його прогнозом, Україну можуть залишити ще до 1,5–2 млн громадян. Він зазначає, що більшість тих, хто планував виїзд, уже зробили це раніше.