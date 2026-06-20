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Головна Новини дня Лубінець: з України виїхали понад 5,7 млн громадян через війну

Лубінець: з України виїхали понад 5,7 млн громадян через війну

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Дата публікації: 20 червня 2026 13:35
Всесвітній день біженців: понад 5,7 млн українців виїхали через війну
Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Всесвітній день біженців відзначають у суботу, 20 червня. Для України він особливо важливий, адже вимушене переселення торкнулося мільйонів громадян. Зокрема, з країни виїхали понад 5,7 млн громадян через війну.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Виїзд українців 

"За даними УВКБ ООН, понад 5,7 млн українців через збройну агресію проти України були змушені виїхати за кордон. За цією цифрою — досвід, який розділив життя мільйонів на "до" та "після". Це тисячі кілометрів між найріднішими, щоденні телефонні дзвінки з питанням "Як ви?" та колосальна сила жити далі, зберігаючи Україну в серці", — наголосив Лубінець.

Він наголосив, що Україна щиро вдячна кожній державі, громаді та людині, які відчинили свої двері для українців у найважчий час. Це дозволило повернути громадянам відчуття безпеки та людської гідності. 

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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєра Юлію Свириденко, Україна стикається з гострим дефіцитом кадрів — вже зараз потрібно близько 4,5 мільйона працівників. Ключовим рішенням є повернення біженців, але лише через створення привабливих умов, а не примус.

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А експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний  заявляв, що відкриття кордонів для чоловіків не призведе до масового виїзду, хоча країну можуть залишити до 2 мільйонів людей.

Україна біженці Дмитро Лубінець
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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