Всемирный день беженцев: более 5,7 млн украинцев покинули страну из-за войны

Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Всемирный день беженцев отмечается в субботу, 20 июня. Для Украины он особенно важен, ведь вынужденное переселение коснулось миллионов граждан. В частности, из страны уехали более 5,7 млн граждан из-за войны.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Выезд украинцев

"По данным УВКБ ООН, более 5,7 млн украинцев из-за вооруженной агрессии против Украины были вынуждены уехать за границу. За этой цифрой — опыт, который разделил жизнь миллионов на «до» и «после». Это тысячи километров между самыми близкими людьми, ежедневные телефонные звонки с вопросом "Как вы?" и колоссальная сила жить дальше, сохраняя Украину в сердце", — подчеркнул Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина искренне благодарна каждому государству, общине и человеку, которые открыли свои двери для украинцев в самое тяжелое время. Это позволило вернуть гражданам чувство безопасности и человеческого достоинства.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко, Украина сталкивается с острым дефицитом кадров — уже сейчас требуется около 4,5 миллиона работников. Ключевым решением является возвращение беженцев, но только путем создания привлекательных условий, а не принуждения.

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