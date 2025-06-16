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В Індії обвалився пішохідний міст із туристами — є загиблі

16 червня 2025 11:52
Анастасія Постоєнко - Редактор
Трагедія на мосту в Індії — через обвал є десятки постраждалих
Обвал мосту. Фото: ANI/Reuters TV
Анастасія Постоєнко - Редактор

Увечері в неділю, 15 червня, поблизу міста Пуна, що в індійському штаті Махараштра, стався трагічний інцидент. Там обвалився пішохідний міст через річку Індраяні. На момент трагедії на мосту перебувало понад 100 людей.

Про це повідомляє Times of India.

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За офіційними даними, внаслідок обвалу загинуло четверо осіб, ще 51 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Подія сталася в місцевості Бхегдеваді, поруч із популярним серед туристів місцем  Кунда Мала. За попередньою інформацією, конструкція мосту була технічно непридатною для експлуатації. Місцеві чиновники підтвердили, що міст вважався аварійним, однак на момент інциденту він чомусь залишався відкритим для пішоходів.

Наразі рятувальні служби завершили основні роботи з евакуації постраждалих. Більшість поранених доправлено до лікарень Пуни. Уряд штату пообіцяв провести розслідування щодо обставин трагедії та перевірити інфраструктурну безпеку аналогічних споруд у регіоні.

Нагадаємо, нещодавно в Індії сталася масштабна авіакатастрофа з 242 людьми на борту, де вижив лише один чоловік.

Стало відомо, що стало причиною падіння літака в Індії. 

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