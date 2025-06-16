Трагедія на мосту в Індії — через обвал є десятки постраждалих

Обвал мосту. Фото: ANI/Reuters TV

Увечері в неділю, 15 червня, поблизу міста Пуна, що в індійському штаті Махараштра, стався трагічний інцидент. Там обвалився пішохідний міст через річку Індраяні. На момент трагедії на мосту перебувало понад 100 людей.

Про це повідомляє Times of India.

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За офіційними даними, внаслідок обвалу загинуло четверо осіб, ще 51 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Подія сталася в місцевості Бхегдеваді, поруч із популярним серед туристів місцем Кунда Мала. За попередньою інформацією, конструкція мосту була технічно непридатною для експлуатації. Місцеві чиновники підтвердили, що міст вважався аварійним, однак на момент інциденту він чомусь залишався відкритим для пішоходів.

#WATCH | Pune, Maharashtra | Rescue operation is underway at the site of bridge collapse on the Indrayani River



The bridge collapsed near Kundamala village, under the Pimpri-Chinchwad Police station. https://t.co/teOXW3hkHX pic.twitter.com/vdfTMomB0U — ANI (@ANI) June 15, 2025

Наразі рятувальні служби завершили основні роботи з евакуації постраждалих. Більшість поранених доправлено до лікарень Пуни. Уряд штату пообіцяв провести розслідування щодо обставин трагедії та перевірити інфраструктурну безпеку аналогічних споруд у регіоні.

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