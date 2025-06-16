Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow В Индии обвалился пешеходный мост с туристами — есть погибшие arrow

В Индии обвалился пешеходный мост с туристами — есть погибшие

16 июня 2025 11:52
Анастасия Постоенко - Редактор
Трагедия на мосту в Индии — из-за обвала есть десятки пострадавших
Обвал моста. Фото: ANI/Reuters TV
Анастасия Постоенко - Редактор

Вечером в воскресенье, 15 июня, вблизи города Пуна, что в индийском штате Махараштра, произошел трагический инцидент. Там обвалился пешеходный мост через реку Индраяни. На момент трагедии на мосту находилось более 100 человек.

Об этом сообщает Times of India.

Реклама
Читайте также:

В Индии обвалился пешеходный мост

По официальным данным, в результате обвала погибли четыре человека, еще 51 человек получил ранения различной степени тяжести.

Происшествие произошло в местности Бхегдевади, рядом с популярным среди туристов местом Кунда Мала. По предварительной информации, конструкция моста была технически непригодной для эксплуатации. Местные чиновники подтвердили, что мост считался аварийным, однако на момент инцидента он почему-то оставался открытым для пешеходов.

Сейчас спасательные службы завершили основные работы по эвакуации пострадавших. Большинство раненых доставлены в больницы Пуны. Правительство штата пообещало провести расследование обстоятельств трагедии и проверить инфраструктурную безопасность аналогичных сооружений в регионе.

Напомним, недавно в Индии произошла масштабная авиакатастрофа с 242 людьми на борту, где выжил только один человек.

Стало известно, что стало причиной падения самолета в Индии.

туристы мост Индия обрушение катастрофа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации