Трагедия на мосту в Индии — из-за обвала есть десятки пострадавших

Обвал моста. Фото: ANI/Reuters TV

Вечером в воскресенье, 15 июня, вблизи города Пуна, что в индийском штате Махараштра, произошел трагический инцидент. Там обвалился пешеходный мост через реку Индраяни. На момент трагедии на мосту находилось более 100 человек.

Об этом сообщает Times of India.

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По официальным данным, в результате обвала погибли четыре человека, еще 51 человек получил ранения различной степени тяжести.

Происшествие произошло в местности Бхегдевади, рядом с популярным среди туристов местом Кунда Мала. По предварительной информации, конструкция моста была технически непригодной для эксплуатации. Местные чиновники подтвердили, что мост считался аварийным, однако на момент инцидента он почему-то оставался открытым для пешеходов.

#WATCH | Pune, Maharashtra | На месте обрушения моста на реке Индраяни идет спасательная операция



Мост обрушился возле деревни Кундамала, под полицейским участком Пимпри-Чинчвад. https://t.co/teOXW3hkHX pic.twitter.com/vdfTMomB0U - ANI (@ANI) 15 июня 2025 г.

Сейчас спасательные службы завершили основные работы по эвакуации пострадавших. Большинство раненых доставлены в больницы Пуны. Правительство штата пообещало провести расследование обстоятельств трагедии и проверить инфраструктурную безопасность аналогичных сооружений в регионе.

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