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В ГУР показали кадри евакуації українців з Лівану

2 жовтня 2024 08:48
Карина Приходько - Редактор
Евакуація українців з Лівану — в ГУР показали кадри перельоту
Евакуація українців з Лівану. Фото: ГУР
Карина Приходько - Редактор

Головне управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України 1 жовтня евакуювало з Лівану 179 людей, серед яких 134 українці. Причина повернення — погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні.

Про це повідомила пресслужба ГУР у середу, 2 жовтня, та показала кадри евакуації.

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У відомстві розповіли, що серед евакуйованих 134 українці: 112 дорослих та 22 дитини.

евакуація українців з Лівану
Українці, яких евакуювали з Лівану. Фото: ГУР
українців евакуювали з Лівану
Літак, на якому евакуювали громадян. Фото: ГУР

Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей, серед яких 31 дорослий та 14 дітей. Серед них громадяни таких країн:

  • 16 громадян Польщі (10 дорослих та 6 дітей),
  • 6 громадян Чехії (5 дорослих та 1 дитина),
  • 9 громадян Литви (6 дорослих та 3 дітини),
  • 12 громадян Молдови (7 дорослих та 5 дітей),
  • 1 громадянин Бразилії,
  • 2 громадянина Лівану (дорослі).

Окрім того, було евакуйовано 3 тварини: 2  собак та кота.

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    Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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    Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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    Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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    Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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    Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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    Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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    Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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    Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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"Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. Завдяки зусиллям ГУР, МЗС та підтримці міжнародних партнерів, вдалося успішно евакуювати всіх осіб, які виявили бажання повернутися на батьківщину. Операція була проведена оперативно і без ускладнень, з урахуванням існуючих загроз безпеці громадян у регіоні", — йдеться у повідомленні. 

Водночас у розвідці звернулися до тих, хто бажає скористатися допомогою держави. Для цього потрібно звертатись до Посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 або електронною поштою: emb_lb@mfa.gov.ua. Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.

Що відбувається в Лівані

Нагадаємо, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про початок наземної операції у прикордонній зоні на півдні Лівану. Зокрема, згідно із заявою, наземні сили підтримує авіація, а також артилерія.

Крім того, ми писали, що США відправлять на Близький Схід ще кілька тисяч військовослужбовців для зміцнення безпеки та захисту Ізраїлю у разі потреби.

українці евакуація МЗС Ліван ГУР війна

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