Евакуація українців з Лівану — в ГУР показали кадри перельоту

В ГУР показали кадри евакуації українців з Лівану
Головне управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України 1 жовтня евакуювало з Лівану 179 людей, серед яких 134 українці. Причина повернення — погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні.
Про це повідомила пресслужба ГУР у середу, 2 жовтня, та показала кадри евакуації.
Як евакуювали українців з Лівану — фото
У відомстві розповіли, що серед евакуйованих 134 українці: 112 дорослих та 22 дитини.
Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей, серед яких 31 дорослий та 14 дітей. Серед них громадяни таких країн:
- 16 громадян Польщі (10 дорослих та 6 дітей),
- 6 громадян Чехії (5 дорослих та 1 дитина),
- 9 громадян Литви (6 дорослих та 3 дітини),
- 12 громадян Молдови (7 дорослих та 5 дітей),
- 1 громадянин Бразилії,
- 2 громадянина Лівану (дорослі).
Окрім того, було евакуйовано 3 тварини: 2 собак та кота.
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Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
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Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР
"Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. Завдяки зусиллям ГУР, МЗС та підтримці міжнародних партнерів, вдалося успішно евакуювати всіх осіб, які виявили бажання повернутися на батьківщину. Операція була проведена оперативно і без ускладнень, з урахуванням існуючих загроз безпеці громадян у регіоні", — йдеться у повідомленні.
Водночас у розвідці звернулися до тих, хто бажає скористатися допомогою держави. Для цього потрібно звертатись до Посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 або електронною поштою: emb_lb@mfa.gov.ua. Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.
Що відбувається в Лівані
Нагадаємо, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про початок наземної операції у прикордонній зоні на півдні Лівану. Зокрема, згідно із заявою, наземні сили підтримує авіація, а також артилерія.
Крім того, ми писали, що США відправлять на Близький Схід ще кілька тисяч військовослужбовців для зміцнення безпеки та захисту Ізраїлю у разі потреби.
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