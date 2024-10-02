Евакуація українців з Лівану — в ГУР показали кадри перельоту

Евакуація українців з Лівану. Фото: ГУР

Головне управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України 1 жовтня евакуювало з Лівану 179 людей, серед яких 134 українці. Причина повернення — погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні.

Про це повідомила пресслужба ГУР у середу, 2 жовтня, та показала кадри евакуації.

Читайте також:

Як евакуювали українців з Лівану — фото

У відомстві розповіли, що серед евакуйованих 134 українці: 112 дорослих та 22 дитини.

Українці, яких евакуювали з Лівану. Фото: ГУР

Літак, на якому евакуювали громадян. Фото: ГУР

Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей, серед яких 31 дорослий та 14 дітей. Серед них громадяни таких країн:

16 громадян Польщі (10 дорослих та 6 дітей),

6 громадян Чехії (5 дорослих та 1 дитина),

9 громадян Литви (6 дорослих та 3 дітини),

12 громадян Молдови (7 дорослих та 5 дітей),

1 громадянин Бразилії,

2 громадянина Лівану (дорослі).

Окрім того, було евакуйовано 3 тварини: 2 собак та кота.

Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР

Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР

Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР

Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР

Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР

Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР

Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР

Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР

Евакуація громадян з Лівану. Фото: ГУР 1 / 9

"Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. Завдяки зусиллям ГУР, МЗС та підтримці міжнародних партнерів, вдалося успішно евакуювати всіх осіб, які виявили бажання повернутися на батьківщину. Операція була проведена оперативно і без ускладнень, з урахуванням існуючих загроз безпеці громадян у регіоні", — йдеться у повідомленні.

Водночас у розвідці звернулися до тих, хто бажає скористатися допомогою держави. Для цього потрібно звертатись до Посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 або електронною поштою: emb_lb@mfa.gov.ua. Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.

Що відбувається в Лівані

Нагадаємо, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про початок наземної операції у прикордонній зоні на півдні Лівану. Зокрема, згідно із заявою, наземні сили підтримує авіація, а також артилерія.

Крім того, ми писали, що США відправлять на Близький Схід ще кілька тисяч військовослужбовців для зміцнення безпеки та захисту Ізраїлю у разі потреби.