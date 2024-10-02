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В ГУР показали кадры эвакуации украинцев из Ливана

2 октября 2024 08:48
Карина Приходько - Редактор
Эвакуация украинцев из Ливана – в ГУР показали кадры перелета
Эвакуация украинцев из Ливана Фото: ГУР
Карина Приходько - Редактор

Главное управление разведки совместно с Министерством иностранных дел Украины 1 октября эвакуировали из Ливана 179 человек, среди которых 134 украинца. Причина возвращения — ухудшение ситуации с безопасностью и экономической ситуации в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в среду, 2 октября, и показала кадры эвакуации.

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В ведомстве рассказали, что среди эвакуированных людей 134 украинца: 112 взрослых и 22 ребенка.

эвакуация украинцев из Ливана
Украинцы, которых эвакуировали из Ливана. Фото: ГУР
украинцев эвакуировали из Ливана
Самолет, на котором были эвакуированы граждане. Фото: ГУР

Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей, среди которых 31 взрослых и 14 детей. Среди них граждане таких стран:

  • 16 граждан Польши (10 взрослых и 6 детей),
  • 6 граждан Чехии (5 взрослых и 1 ребенок),
  • 9 граждан Литвы (6 взрослых и 3 детей),
  • 12 граждан Молдовы (7 взрослых и 5 детей),
  • 1 гражданин Бразилии,
  • 2 гражданина Ливана (взрослые).

Кроме того, были эвакуированы 3 животных: 2 собаки и кошка.

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    Эвакуация граждан из Ливана. Фото: ГУР
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    Эвакуация граждан из Ливана. Фото: ГУР
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"Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения безопасности и экономической ситуации в регионе. Благодаря усилиям ГУР, МИД и поддержке международных партнеров, удалось успешно эвакуировать всех лиц, которые изъявили желание вернуться на родину. Операция была проведена оперативно и без осложнений, с учетом существующих угроз безопасности граждан в регионе", — говорится в сообщении. 

В то же время в разведке обратились к тем, кто желает воспользоваться помощью государства. Для этого нужно обращаться в Посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668 или по электронной почте: emb_lb@mfa.gov.ua. Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру +38-044-238-16-57.

Что происходит в Ливане

Напомним, что в ночь с 30 сентября на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о начале наземной операции в приграничной зоне на юге Ливана. В частности, по заявлению, наземные силы поддерживает авиация, а также артиллерия.

Кроме того, мы писали, что США отправят на Ближний Восток еще несколько тысяч военнослужащих для укрепления безопасности и защиты Израиля в случае необходимости.

украинцы эвакуация МИД Ливан ГУР війна

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