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В Генштабі прокоментували виявлення прослушки в кабінеті Залужного

18 грудня 2023 12:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Генштабі прокоментували виявлення прослушки в кабінеті Залужного
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook.com CinCAFU
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У неділю, 17 грудня, у кабінетах головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного та його співробітників було виявлено пристрої для прослуховування. Зазначається, що у приміщення, де знайшли прослушку, Залужний мав заїхати тільки сьогодні.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Прослушка у кабінеті головнокомандувача

"Вчора, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних Сил України та працівників його апарату.

"З метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, повідомлено Службу безпеки України", — зазначили у Генштабі.

Також там звернули увагу на той факт, що у приміщення, де знайшли прослушку, Залужний мав заїхати тільки сьогодні.

Реакція Залужного

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що мікрофон виявили під час попередньої перевірки кабінету. Відтак, важливої інформації "слухачі", скоріше за все, не отримали.

"Я це розцінюю, як елемент війни. А хто за цим стоїть виявить слідство", — зазначив Залужний.

Нагадаємо, вчора у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Пристрої були виготовлені з елементів невстановленого зразка.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення прослушки в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. За попередньою інформацією, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.

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