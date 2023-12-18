В Генштабе прокомментировали обнаружение прослушки в кабинете Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters

В воскресенье, 17 декабря, в кабинетах главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и его сотрудников были обнаружены прослушивающие устройства. Отмечается, что в помещение, где нашли прослушку, Залужный должен был заехать только сегодня.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Прослушка в кабинете главнокомандующего

"Вчера, во время плановой проверки помещений, в одном из мест дислокации были обнаружены элементы оборудования для снятия информации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и работников его аппарата.

"С целью установления обстоятельств указанного события, его последствий и лиц к нему причастных, уведомлена Служба безопасности Украины", — отметили в Генштабе.

Также там обратили внимание на тот факт, что в помещение, где нашли прослушку, Залужный должен был заехать только сегодня.

Реакция Залужного

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что микрофон был обнаружен во время предварительной проверки кабинета. Следовательно, важной информации "слушатели", скорее всего, не получили.

"Я это расцениваю, как элемент войны. А кто за этим стоит, выявит следствие", — отметил Залужный.

Напомним, вчера в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения прослушки в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. По предварительной информации, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.