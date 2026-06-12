В Естонії почали монтувати модульні укриття від обстрілів

Монтаж конструкцій. Фото: ERR

У Таллінні розпочали пілотний проєкт із захисту цивільного населення за допомогою українських технологій та встановили в центрі міста першу модульну залізобетонну споруду. Окрім того, МВС Естонії паралельно розробляє нові інклюзивні системи оповіщення, й активно залучає досвід України.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на ERR.

Естонія готується до війни

Влада Таллінна встановила захисне спорудження, щоб суттєво зменшити ризики для перехожих від уламків у разі надзвичайних подій. Проєкт є повністю експериментальним, тому міські служби планують детально відстежувати, чи вписується такий блок у ландшафт, наскільки він комфортний для повсякденного використання людьми та чи варто масштабувати будівництво аналогічних споруд по інших районах.

Чиновники заявили, що окрім прямого захисту, залізобетонна конструкція має допомогти естонцям краще адаптуватися до можливих загроз та навчитися правильно діяти під час масштабних атак.

Водночас у країні розпочалася розробка нових інструментів для екстреного інформування суспільства. Приводом для цього стало офіційне звернення голови правління Естонського союзу глухих Сірле Папп, яка вказала уряду на серйозну проблему, що люди з вадами слуху залишаються ізольованими від інформації під час небезпечних подій. Керівництво Міністерства внутрішніх справ та Рятувального департаменту у спільній заяві визнало, що останні безпекові інциденти, особливо загрози через появу безпілотних літальних апаратів, чітко підсвітили серйозні недоліки у роботі наявних державних сирен.

Читайте також:

"Погоджуємося з тим, що, як і номер екстреної допомоги, система оповіщення про небезпеку має бути однаково доступною для всього суспільства", — констатував міністр внутрішніх справ Ігор Таро.

Для виправлення цих недоліків естонські фахівці вже створюють додаткові технічні функції для екстрених служб. У майбутньому текстові повідомлення про загрози почнуть автоматично транслюватися на цифрових екранах у громадських місцях, забезпечуючи візуальний дубляж звукових сирен.

Паралельно у країні запускають високотехнологічний проєкт "Кишенькова сирена" для мобільних телефонів. Смартфони навчать сигналізувати про тривогу не лише звуком, а й яскравими спалахами світла та потужною вібрацією. Ці параметри спрацюють навіть на пристроях із вимкненим звуком або у місцях, де повністю зник мобільний зв'язок.

У Міністерстві внутрішніх справ Естонії наголосили, що зараз детально вивчають український досвід цивільної оборони і хочуть впровадити подібні рішення на своїй території.

Новини.LIVE зазначає, що 19 травня Естонія вперше у своїй історії самостійно збила безпілотник, який порушив повітряний простір країни. За повідомленням міністра оборони Ханно Певкура, ціль було знищено румунським винищувачем F-16 Балтійської місії повітряного патрулювання над районом озера Виртс'ярв. За попередніми даними, апарат мав українське походження та прямував до об'єктів на території РФ, проте збився з курсу.

В МЗС України пізніше пояснили, що причиною інциденту стали російські засоби РЕБ, які навмисно переспрямовують українські БпЛА в повітряний простір Балтійських держав. Тим часом у Міністерстві оборони Естонії закликали громадян не піддаватися на інформаційні маніпуляції Кремля. Радниця з питань медіа Департаменту стратегічних комунікацій Лійза Тагель наголосила, що роздмухування теми кордонів та ситуації в Нарві є класичною тактикою Москви для розколу суспільства, тож надмірна реакція на подібні вкиди лише підігрує ворожій пропаганді.