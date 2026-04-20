Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильЖиттяМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриПогодаОлімпіадаLifeСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яСвята1Україна АрхівРезервОгоПризовЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Міноборони Естонії: РФ готує розкол суспільства за "донецьким сценарієм"

Міноборони Естонії: РФ готує розкол суспільства за "донецьким сценарієм"

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 11:39
Міноборони Естонії: РФ готує розкол суспільства за "донецьким сценарієм"
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Міністерство оборони Естонії назвало інформаційні вкиди про нібито загрозу місту Нарва свідомою провокацією Росії, спрямованою на розкол суспільства. У відомстві підкреслили, що це один із дешевих і ефективних інструментів впливу Кремля.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію".

Росія готує провокації в Естонії

У Міноборони Естонії зазнасили, що роздмухування теми Нарви є частиною інформаційної тактики Москви. Її головна мета — спровокувати емоційну реакцію, обурення та внутрішні суперечності в суспільстві.

Радниця з питань медіа Департаменту стратегічних комунікацій оборонного відомства Лійза Тагель наголосила, що ця тема не має реального значення для більшості естонців, включно з мешканцями Нарви. Водночас надмірна реакція на подібні інформаційні атаки може лише посилити ефект, на який розраховує Росія, і навіть спричинити юридичні наслідки.

"Важливо пам'ятати, що вони (роздмухування — ред.) націлені на тему, яка не має жодного значення для естонців, у тому числі в Нарві. Реакція на такі дії може сприяти їхній меті та навіть мати юридичні наслідки", — наголосила Тагель.

Читайте також:

У відомстві також пояснили, що присутність російськомовного населення в Естонії не є причиною потенційної загрози, а лише використовується як привід. Насправді, за словами Тагель, йдеться про ширшу стратегію Москви — послаблення НАТО та дестабілізацію Європи.

У Міноборони Естонії закликали критично ставитися до подібних інформаційних вкидів і не піддаватися на провокації.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс розповів про загрози для країн Балтії з боку Росії. Він наголосив, що в Європі триває війна, а це випробування на міцність світових структур та організацій. 

Водночас глава МЗС Естонії заявив, що Європі потрібні гарантії безпеки від України. За його словами, інтеграція України в ЄС та НАТО стане важливим кроком для безпеки всієї Європи.

НАТО Естонія Росія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації