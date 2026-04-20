Міноборони Естонії: РФ готує розкол суспільства за "донецьким сценарієм"

Міністерство оборони Естонії назвало інформаційні вкиди про нібито загрозу місту Нарва свідомою провокацією Росії, спрямованою на розкол суспільства. У відомстві підкреслили, що це один із дешевих і ефективних інструментів впливу Кремля.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію".

Росія готує провокації в Естонії

У Міноборони Естонії зазнасили, що роздмухування теми Нарви є частиною інформаційної тактики Москви. Її головна мета — спровокувати емоційну реакцію, обурення та внутрішні суперечності в суспільстві.

Радниця з питань медіа Департаменту стратегічних комунікацій оборонного відомства Лійза Тагель наголосила, що ця тема не має реального значення для більшості естонців, включно з мешканцями Нарви. Водночас надмірна реакція на подібні інформаційні атаки може лише посилити ефект, на який розраховує Росія, і навіть спричинити юридичні наслідки.

"Важливо пам'ятати, що вони (роздмухування — ред.) націлені на тему, яка не має жодного значення для естонців, у тому числі в Нарві. Реакція на такі дії може сприяти їхній меті та навіть мати юридичні наслідки", — наголосила Тагель.

У відомстві також пояснили, що присутність російськомовного населення в Естонії не є причиною потенційної загрози, а лише використовується як привід. Насправді, за словами Тагель, йдеться про ширшу стратегію Москви — послаблення НАТО та дестабілізацію Європи.

У Міноборони Естонії закликали критично ставитися до подібних інформаційних вкидів і не піддаватися на провокації.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс розповів про загрози для країн Балтії з боку Росії. Він наголосив, що в Європі триває війна, а це випробування на міцність світових структур та організацій.

Водночас глава МЗС Естонії заявив, що Європі потрібні гарантії безпеки від України. За його словами, інтеграція України в ЄС та НАТО стане важливим кроком для безпеки всієї Європи.