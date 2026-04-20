Минобороны Эстонии: РФ готовит раскол общества по "донецкому сценарию"

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Министерство обороны Эстонии назвало информационные вбросы о якобы угрозе городу Нарва сознательной провокацией России, направленной на раскол общества. В ведомстве подчеркнули, что это один из дешевых и эффективных инструментов влияния Кремля.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в материале РБК-Украина "Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию".

Россия готовит провокации в Эстонии

В Минобороны Эстонии отметили, что раздувание темы Нарвы является частью информационной тактики Москвы. Ее главная цель — спровоцировать эмоциональную реакцию, возмущение и внутренние противоречия в обществе.

Советник по вопросам медиа Департамента стратегических коммуникаций оборонного ведомства Лийза Тагель отметила, что эта тема не имеет реального значения для большинства эстонцев, включая жителей Нарвы. В то же время чрезмерная реакция на подобные информационные атаки может лишь усилить эффект, на который рассчитывает Россия, и даже вызвать юридические последствия.

"Важно помнить, что они (раздувание — ред.) нацелены на тему, которая не имеет никакого значения для эстонцев, в том числе в Нарве. Реакция на такие действия может способствовать их цели и даже иметь юридические последствия", — подчеркнула Тагель.

Читайте также:

В ведомстве также объяснили, что присутствие русскоязычного населения в Эстонии не является причиной потенциальной угрозы, а лишь используется как повод. На самом деле, по словам Тагель, речь идет о более широкой стратегии Москвы — ослабление НАТО и дестабилизацию Европы.

В Минобороны Эстонии призвали критически относиться к подобным информационным вбросам и не поддаваться на провокации.

