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Главная Новости дня В Эстонии начали устанавливать модульные укрытия от обстрелов

В Эстонии начали устанавливать модульные укрытия от обстрелов

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 09:38
В Эстонии начали устанавливать модульные укрытия от обстрелов
Монтаж конструкций. Фото: ERR

В Таллинне запустили пилотный проект по защите гражданского населения с помощью украинских технологий и установили в центре города первое модульное железобетонное сооружение. Кроме того, МВД Эстонии параллельно разрабатывает новые инклюзивные системы оповещения и активно использует опыт Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ERR.

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Власти Таллинна установили защитное сооружение, чтобы существенно снизить риски для прохожих от обломков в случае чрезвычайных ситуаций. Проект является полностью экспериментальным, поэтому городские службы планируют детально отслеживать, вписывается ли такой блок в ландшафт, насколько он удобен для повседневного использования людьми и стоит ли масштабировать строительство аналогичных сооружений в других районах.

Чиновники заявили, что помимо прямой защиты, железобетонная конструкция должна помочь эстонцам лучше адаптироваться к возможным угрозам и научиться правильно действовать во время масштабных атак.

В то же время в стране началась разработка новых инструментов для экстренного информирования общества. Поводом для этого стало официальное обращение председателя правления Эстонского союза глухих Сирле Папп, которая указала правительству на серьезную проблему, заключающуюся в том, что люди с нарушениями слуха остаются изолированными от информации во время опасных событий. Руководство Министерства внутренних дел и Спасательного департамента в совместном заявлении признало, что последние инциденты, связанные с безопасностью, особенно угрозы из-за появления беспилотных летательных аппаратов, четко выявили серьезные недостатки в работе существующих государственных сирен.

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«Согласны с тем, что, как и номер экстренной помощи, система оповещения об опасности должна быть одинаково доступна для всего общества», — констатировал министр внутренних дел Игорь Таро.

Для устранения этих недостатков эстонские специалисты уже разрабатывают дополнительные технические функции для экстренных служб. В будущем текстовые сообщения об угрозах начнут автоматически транслироваться на цифровых экранах в общественных местах, обеспечивая визуальный дубляж звуковых сирен.

Параллельно в стране запускают высокотехнологичный проект «Карманная сирена» для мобильных телефонов. Смартфоны научат сигнализировать о тревоге не только звуком, но и яркими вспышками света и мощной вибрацией. Эти параметры сработают даже на устройствах с выключенным звуком или в местах, где полностью отсутствует мобильная связь.

В Министерстве внутренних дел Эстонии подчеркнули, что сейчасдетально изучают украинский опыт гражданской обороны и хотят внедрить подобные решения на своей территории.

Новини.LIVE отмечает, что 19 мая Эстония впервые в своей истории самостоятельно сбила беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. По сообщению министра обороны Ханно Певкура, цель была уничтожена румынским истребителем F-16 Балтийской миссии воздушного патрулирования над районом озера Виртс'ярв. По предварительным данным, аппарат был украинского происхождения и направлялся к объектам на территории РФ, однако сбился с курса.

В МИД Украины позже пояснили, что причиной инцидента стали российские средства РЭБ, которые намеренно перенаправляют украинские БПЛА в воздушное пространство стран Балтии. Между тем в Министерстве обороны Эстонии призвали граждан не поддаваться информационным манипуляциям Кремля. Советник по вопросам СМИ Департамента стратегических коммуникаций Лийза Тагель подчеркнула, что раздувание темы границ и ситуации в Нарве является классической тактикой Москвы для раскола общества, поэтому чрезмерная реакция на подобные вбросы лишь подыгрывает вражеской пропаганде.

Эстония воздушная тревога дроны укрытия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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