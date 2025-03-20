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В Енгельсі евакуйовують мешканців через пожежу після атаки

20 березня 2025 08:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Атака дронів на Енгельс — у місті оголошено евакуацію
Дим здіймається в небо після атаки. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

У місті Енгельс Саратовської області Росії у четвер, 20 березня, було атаковано аеродром, розпочалась пожежа. У населеному пункті розпочалася евакуація.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Атака на Енгельс

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про евакуацію мешканців Енгельса через пожежу на військовому аеродромі. У прилеглих районах чутно вторинну детонацію.

За даними українських OSINT-журналістів, безпілотники вдарили по складу боєприпасів.

Атака дронів на Енгельс: у місті спалахнула масштабна пожежа
Дим в небі після атаки. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, Росавіація повідомила про тимчасове припинення роботи аеропортів Саратова і Самари внаслідок атаки БпЛА.

Також вчора горіла нафтобаза у місті Кропоткін Краснодарського краю Росії.

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