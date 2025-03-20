Атака дронів на Енгельс — у місті оголошено евакуацію

В Енгельсі евакуйовують мешканців через пожежу після атаки
У місті Енгельс Саратовської області Росії у четвер, 20 березня, було атаковано аеродром, розпочалась пожежа. У населеному пункті розпочалася евакуація.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Атака на Енгельс
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про евакуацію мешканців Енгельса через пожежу на військовому аеродромі. У прилеглих районах чутно вторинну детонацію.
За даними українських OSINT-журналістів, безпілотники вдарили по складу боєприпасів.
Нагадаємо, Росавіація повідомила про тимчасове припинення роботи аеропортів Саратова і Самари внаслідок атаки БпЛА.
Також вчора горіла нафтобаза у місті Кропоткін Краснодарського краю Росії.
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