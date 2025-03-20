Атака дронов на Энгельс - в городе объявлена эвакуация

Дым поднимается в небо после атаки. Фото: росСМИ

В городе Энгельс Саратовской области России в четверг, 20 марта, был атакован аэродром, начался пожар. В населенном пункте началась эвакуация.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Атака на Энгельс

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об эвакуации жителей Энгельса из-за пожара на военном аэродроме. В близлежащих районах слышно вторичную детонацию.

По данным украинских OSINT-журналистов, беспилотники ударили по складу боеприпасов.

Дым в небе после атаки после атаки. Фото: росСМИ

Напомним, Росавиация сообщила о временном прекращении работы аэропортов Саратова и Самары вследствие атаки БпЛА.

Также вчера горела нефтебаза в городе Кропоткин Краснодарского края России.