Атака дронов на Энгельс - в городе объявлена эвакуация

В Энгельсе эвакуируют жителей из-за пожара после атаки
В городе Энгельс Саратовской области России в четверг, 20 марта, был атакован аэродром, начался пожар. В населенном пункте началась эвакуация.
Об этом пишут российские СМИ.
Атака на Энгельс
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об эвакуации жителей Энгельса из-за пожара на военном аэродроме. В близлежащих районах слышно вторичную детонацию.
По данным украинских OSINT-журналистов, беспилотники ударили по складу боеприпасов.
Напомним, Росавиация сообщила о временном прекращении работы аэропортов Саратова и Самары вследствие атаки БпЛА.
Также вчера горела нефтебаза в городе Кропоткин Краснодарского края России.
Читайте Новини.LIVE!