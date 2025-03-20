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Єменські хусити атакували Ізраїль балістикою, — ЗМІ

20 березня 2025 08:10
Євгенія Брюховецька - редактор
Хусити атакували Ізраїль та авіаносець США у Червоному морі
Робота ППО. Ілюстративне фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Єменські хусити заявили, що атакували балістичною ракетою ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон. Також ціллю стала американська авіаносна група у Червоному морі.

Про це пише The Times of Israel.

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Єменські хусити атакували аеропорт Бен-Гуріон, який розташований за 14 кілометрів на південний схід від міста Тель-Авів.

Також вони запустили безпілотники, крилаті та балістичні ракети по американській авіаносній групі USS Harry Truman.

У матеріалі йдеться, що військово-повітряні сили Ізраїлю збили ракету до того, як вона увійшла в повітряний простір країни. Водночас сирени "були активовані відповідно до протоколу", ймовірно, через загрозу падіння уламків. 

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп наказав збройним силам атакувати хуситів в Ємені. 

Згодом представник сформованих хуситами збройних сил Яхья Сарі заявив про атаку 18 ракетами на американський авіаносець "у відповідь на агресію США".

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