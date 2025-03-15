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Трамп наказав армії США розпочати військові дії проти хуситів

15 березня 2025 21:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп віддав наказ атакувати хуситів у Ємені
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп у суботу, 15 березня, наказав збройним силам країни завдати ударів по хуситам у Ємені. Водночас він закликав Іран припинити підтримку угруповання.

Про це Трамп написав у соцмережі TruthSocial.

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"Сьогодні я віддав наказ збройним силам США розпочати рішучі і потужні військові дії проти терористів-хуситів в Ємені. Вони ведуть невпинну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників", — йдеться у повідомленні.

Він нагадав, що останній військовий корабель США, який пройшов Червоним морем чотири місяці тому, був атакований хуситами понад десяток разів. За словами Трампа, фінансовані Іраном терористи обстрілювали ракетами американські літаки і націлювались на війська США та союзників.

"Ці безперервні напади коштували США і світовій економіці багато мільярдів доларів, водночас ставлячи під загрозу життя невинних людей", — наголосив американський президент.

Він додав, що армія США буде застосовувати летальну силу доти, "доки не досягне мети". Водночас Трамп підкреслив, що хусити заблокували судноплавство на одному з найважливіших водних шляхів світу, зупинивши велику частину глобальної торгівлі.

Крім того, він закликав Іран негайно припинити підтримку терористів-хуситів та пригрозив "притягненням до повної відповідальності".

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Скриншот допису Трампа

Раніше Трамп заявив про намір повернути Україні "чудову позицію" у війні проти Росії.

Також американський президент анонсував новини щодо можливого припинення вогню в Україні, очікується відповідь Росії.

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