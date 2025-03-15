Трамп отдал приказ атаковать хуситов в Йемене

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в субботу, 15 марта, приказал вооруженным силам страны нанести удары по хуситам в Йемене. В то же время он призвал Иран прекратить поддержку группировки.

Об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial.

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Военные действия против хуситов

"Сегодня я отдал приказ вооруженным силам США начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они ведут неустанную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников", — говорится в сообщении.

Он напомнил, что последний военный корабль США, который прошел Красным морем четыре месяца назад, был атакован хуситами более десятка раз. По словам Трампа, финансируемые Ираном террористы обстреливали ракетами американские самолеты и нацеливались на войска США и союзников.

"Эти непрерывные нападения стоили США и мировой экономике много миллиардов долларов, одновременно ставя под угрозу жизни невинных людей", — подчеркнул американский президент.

Он добавил, что армия США будет применять летальную силу до тех пор, "пока не достигнет цели". В то же время Трамп подчеркнул, что хуситы заблокировали судоходство на одном из важнейших водных путей мира, остановив большую часть глобальной торговли.

Кроме того, он призвал Иран немедленно прекратить поддержку террористов-хуситов и пригрозил "привлечением к полной ответственности".

Скриншот поста Трампа

Ранее Трамп заявил о намерении вернуть Украине "отличную позицию" в войне против России.

Также американский президент анонсировал новости о возможном прекращении огня в Украине, ожидается ответ России.