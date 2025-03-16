Єменські хусити заявили про балістичний обстріл авіаносця США

Авіаносець Harry S. Truman. Фото: Центральне Командування Збройних сил США

Єменські хусити заявили про атаку на американський авіаносець Harry Truman у Червоному морі. Для удару використали балістичні ракети та безпілотник.

Про це повідомив представник сформованих хуситами збройних сил Яхья Сарі в неділю, 16 березня.

Читайте також:

Атака хуситів на авіаносець США

Як зазначив Сарі, атака на авіаносець стала відповіддю на агресію США, які завдали понад 47 авіаударів по кількох єменських губернаторствах. Повідомляється, що для удару використали 18 балістичних ракет.

"Ракетні війська і безпілотні сили провели спільну військову операцію, атакувавши американський авіаносець Harry S. Truman і низку кораблів, що супроводжували його в північній частині Червоного моря, за допомогою крилатих ракет і безпілотників", — заявив Сарі.

Повідомлення про атаку. Фото: скриншот

Нагадаємо, в суботу, 15 березня, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав збройним силам країни завдати ударів по хуситах у Ємені. Він також закликав Іран припинити підтримку угруповання.

За інформацією AP, новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні звернувся до міністра оборони Білла Блера з проханням переглянути закупівлю американського винищувача F-35. Деякі країни також заявили про те, що побоюються таємного функціоналу на борту літака.