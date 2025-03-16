Канада та Португалія відмовились купувати F-35 через можливість США дистанційно вимикати функціонал винищувачів

Винищувач F-35. Ілюстративне фото: Lockheed Martin

Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні звернувся до міністра оборони Білла Блера з проханням переглянути закупівлю американського винищувача F-35. Уряд Канади через торгівельну війну із США поки призупинив контракт на придбання "враховуючи мінливу ситуацію". Проте в інших країнах прямо кажуть, що побоюються таємного функціоналу на борту літака, що коштує від 82 до 102 млн долларів залежно від комплектації.

Про це повідомляє AP.

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У Міністерстві оборони Канади пояснили, що не розривають контракт, а просто призупиняють. Згідно із контрактом з виробником винищувачів — Lockheed Martin — Канада взяла на себе юридичне зобов’язання виділити кошти для перших 16 літаків. Ще два роки тому Канада погодилася купити 88 одиниць F-35, щоб повністю оновити застарілий парк своїх ВПС, що складається із F-16.

Але тепер, через "мінливу ситуацію" уряд Канади дав завдання міністерству оборони розглянути й інші варіанти, "щоб визначити, чи є контракт на F-35 найкращою інвестицією для Канади, адже, можливо, є інші варіанти".

Що за "чарівна кнопка" в F-35

Як пише Defense Express, американський винищувач п'ятого покоління F-35 можуть вимкнути дистанційно по команді з Вашингтона. Йдеться про унікальну функцію малопомітності (stealth-технології), яка залежить не тільки від спеціального покриття корпусу літака, але й від електроніки, що допомогає боротись із радарами ворога.

F-35 повністю залежні від оновлення "даних місій" (mission data) від американського 350th Spectrum Warfare Group. Дані місій це не просто набір інформації, сигнатур та алгоритмів для протидії ворожим РЛС винищувачів та ЗРК.

Винищувач використовує Mission Data File (MDF) яке по суті є електронною інструкцією для бою, і без неї літак просто лишиться незахищеним і його почнуть легко збивати. Крім того, оновлення MDF потрібно робити дуже часто, бо без боєздатності F-35 буде деградувати.

Грубо кажучи, з часом з умовного "Мерседеса" F-35 перетвориться на "Жигулі". А ще, звичайно, можу виникнути проблема з логістикою запчастин через бажання чергового президента США "зробити Америку знову великою" методами шантажу сусідів.

Хто вже відмовився від F-35

Зв'язок з бойовими одиницями без "сюрпризів" дуже важливий для F-35. Фото: Lockheed Martin

В цілому, агресивна поведінка Трампа грає на руку Франції та Швеції, які теж випускають сучасні винищувачі не гірші за F-35.

Емманюель Макрон закликав всіх купувати французські винищувачі Rafale 4+ покоління, і запевнив, що жодних "чарівних кнопок" в них немає.

Шведській Saab також може продати зацікавленим країнам свій JAS 39 Gripen, хоч і 4 покоління, зато без вбудованих "сюрпризів".

На цей момент вже відомо, що Португалія, у якій застаріли парк F-16 давно треба оновити, повністю виключає, що купить F-35, пояснюючи це непередбачуваністю політики США. У Португалії будуть розглядати закупівлю літаків європейського виробництва.

Німеччина хоча і має на озброєнні своїх ВПС новітні F-35, але навряд чи буде купувати їх ще колись. У Європі зрозуміли, що у США може до влади прийти "черговий Трамп". Німецькі військові, кажуть, що на закуплених на 8,8 млрд доларів літаках доведеться літати "поки вони не вийдуть з ладу чи не припиниться логістика запчастин". Проте інші закупівлі під величезним питанням.

Раніше стало відомо, що на думку Дональда Трампа з Росії надходять "непогані новини". Він сказав, що українські військові наразі у вразливому положенні, але Путін нібито готовий домовлятися.

Крім того, Трамп наказав збройним силам країни завдати ударів по хуситах у Ємені. Водночас він закликав Іран припинити підтримку угруповання.