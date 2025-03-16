Канада и Португалия отказались покупать F-35 из-за возможности США дистанционно выключать функционал истребителей

Истребитель F-35. Иллюстративное фото: Lockheed Martin

Новый премьер-министр Канады Марк Карни обратился к министру обороны Биллу Блэру с просьбой пересмотреть закупку американского истребителя F-35. Правительство Канады из-за торговой войны с США пока приостановило контракт на приобретение "учитывая меняющуюся ситуацию". Однако в других странах прямо говорят, что опасаются тайного функционала на борту самолета, который стоит от 82 до 102 млн долларов в зависимости от комплектации.

Об этом сообщает AP.

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В Министерстве обороны Канады объяснили, что не разрывают контракт, а просто приостанавливают. Согласно контракту с производителем истребителей — Lockheed Martin — Канада взяла на себя юридическое обязательство выделить средства для первых 16 самолетов. Еще два года назад Канада согласилась купить 88 единиц F-35, чтобы полностью обновить устаревший парк своих ВВС, состоящий из F-16.

Но теперь, из-за "меняющейся ситуации" правительство Канады дало задание министерству обороны рассмотреть и другие варианты, "чтобы определить, является ли контракт на F-35 лучшей инвестицией для Канады, ведь, возможно, есть другие варианты".

Что за "волшебная кнопка" в F-35

Как пишет Defense Express, американский истребитель пятого поколения F-35 могут выключить дистанционно по команде из Вашингтона. Речь идет об уникальной функции малозаметности (stealth-технологии), которая зависит не только от специального покрытия корпуса самолета, но и от электроники, которая помогает бороться с радарами врага.

F-35 полностью зависимы от обновления "данных миссий" (mission data) от американского 350th Spectrum Warfare Group. Данные миссий это не просто набор информации, сигнатур и алгоритмов для противодействия вражеским РЛС истребителей и ЗРК.

Истребитель использует Mission Data File (MDF) которое по сути является электронной инструкцией для боя, и без нее самолет просто останется незащищенным и его начнут легко сбивать. Кроме того, обновление MDF нужно делать очень часто, потому что без боеспособности F-35 будет деградировать.

Грубо говоря, со временем из условного "Мерседеса" F-35 превратится в "Жигули". А еще, конечно, могу возникнуть проблема с логистикой запчастей из-за желания очередного президента США "сделать Америку снова великой" методами шантажа соседей.

Кто уже отказался от F-35

Связь с боевыми единицами без "сюрпризов" очень важна для F-35. Фото: Lockheed Martin

В целом, агрессивное поведение Трампа играет на руку Франции и Швеции, которые тоже выпускают современные истребители не хуже F-35.

Эммануэль Макрон призвал всех покупать французские истребители Rafale 4+ поколения, и заверил, что никаких "волшебных кнопок" в них нет.

Шведской Saab также может продать заинтересованным странам свой JAS 39 Gripen, хоть и 4 поколения, но без встроенных "сюрпризов".

На данный момент уже известно, что Португалия, у которой устаревший парк F-16 давно надо обновить, полностью исключает, что купит F-35, объясняя это непредсказуемостью политики США. В Португалии будут рассматривать закупку самолетов европейского производства.

Германия хотя и имеет на вооружении своих ВВС новейшие F-35, но вряд ли будет покупать их еще когда-то. В Европе поняли, что в США может к власти прийти "очередной Трамп". Немецкие военные, говорят, что на закупленных на 8,8 млрд долларов самолетах придется летать "пока они не выйдут из строя или не прекратится логистика запчастей". Однако другие закупки под огромным вопросом.

Ранее стало известно, что по мнению Дональда Трампа из России поступают "неплохие новости". Он сказал, что украинские военные сейчас в уязвимом положении, но Путин якобы готов договариваться.

Кроме того, Трамп приказал вооруженным силам страны нанести удары по хуситам в Йемене. В то же время он призвал Иран прекратить поддержку группировки.