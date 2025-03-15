Зеленський пояснив нестачу ракет до систем ППО SAMP-T

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про дефіцит ракет для систем ППО SAMP-T. За його словами, їх ніколи не було достатньо.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у суботу, 15 березня.

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"З ракетами SAMP-T, скажімо так, ніколи не було, щоб їх було достатньо. Це питання в цих системах, ми вдячні Італії та Франції, і це дійсно залежало від цих двох країн. Ми їм вдячні, тому що вони дали те, що в них є на озброєнні. І це складні системи, вони хороші, але не можна сказати, що це аналог Patriot", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що це якісні системи, які збивають ракети, але не все те, що збиває Patriot. За словами президента, ці ЗРК допомагали та допомагають в деяких регіонах, однак існує одна проблема — великий дефіцит ракет, і він був постійно. Водночас він не назвав кількість ракет, але наголосив на постійній проблемі.

Я не хочу, аби ображалась Італія або Франція, бо вони дали нам ці системи і ракети, просто є такі види зброї. Там, де ти можеш взяти ліцензію у партнерів, — візьми, ми зробимо швидше. Я не отримав цих ліцензій, я дуже хотів, і для мене це було дуже важливо", — додав Зеленський.

Інші важливі для України системи ППО

Також він пригадав про системи Hawk, які віддали Україні багато країн, тому що вони вже не на озброєнні, але працюють — особливо в містах, де прикривають українську енергетику. Водночас, коли Україна їх брала, то розуміла, де можна взяти ракети, оскільки Hawk "розкидані" по всьому світу.

Президент пояснив, що SAMP-T — це складність, а заміною можуть бути саме Patriot. Він навів приклад німецьких IRIS-T, оскільки ФРН повністю їх виробляє та Україна може розраховувати на постійну кількість ракет.

А існують такі системи, які залежать від чотирьох країн і їх політичної волі щодо надання нам ліцензії. Зеленський додав, що Україна потроху розвиває цей напрямок.

Раніше Зеленський повідомив, що в саміті на підтримку України взяли участь 29 лідерів країн світу.

Також він анонсував участь України у посиленні обороноздатності країн Європейського Союзу.