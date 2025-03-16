Йеменские хуситы заявили о баллистическом обстреле авианосца США

Авианосец Harry S. Truman. Фото: Центральное Командование Вооруженных сил США

Йеменские хуситы заявили об атаке на американский авианосец Harry Truman в Красном море. Для удара использовали баллистические ракеты и беспилотник.

Об этом сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сари в воскресенье, 16 марта.

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Как отметил Сари, атака на авианосец стала ответом на агрессию США, которые нанесли более 47 авиаударов по нескольким йеменским губернаторствам. Сообщается, что для удара использовали 18 баллистических ракет.

"Ракетные войска и беспилотные силы провели совместную военную операцию, атаковав американский авианосец Harry S. Truman и ряд кораблей, сопровождавших его в северной части Красного моря, с помощью крылатых ракет и беспилотников", — заявил Сари.

Сообщение об атаке. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 15 марта, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны нанести удары по хуситам в Йемене. Он также призвал Иран прекратить поддержку группировки.

По информации AP, новый премьер-министр Канады Марк Карни обратился к министру обороны Биллу Блэру с просьбой пересмотреть закупку американского истребителя F-35. Некоторые страны также заявили о том, что опасаются тайного функционала на борту самолета.