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Йеменские хуситы атаковали Израиль баллистикой, — СМИ

20 марта 2025 08:10
Евгения Брюховецкая - редактор
Хуситы атаковали Израиль и авианосец США в Красном море
Работа ППО. Иллюстративное фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Йеменские хуситы заявили, что атаковали баллистической ракетой израильский аэропорт Бен-Гурион. Также целью стала американская авианосная группа в Красном море.

Об этом пишет The Times of Israel.

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Йеменские хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион, который расположен в 14 километрах к юго-востоку от города Тель-Авив.

Также они запустили беспилотники, крылатые и баллистические ракеты по американской авианосной группе USS Harry Truman.

В материале говорится, что военно-воздушные силы Израиля сбили ракету до того, как она вошла в воздушное пространство страны. В то же время сирены "были активированы в соответствии с протоколом", вероятно, из-за угрозы падения обломков.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам атаковать хуситов в Йемене.

Впоследствии представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сари заявил об атаке 18 ракетами на американский авианосец "в ответ на агрессию США".

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