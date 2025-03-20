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Енгельс у Росії атакували дрони — в небо здійнявся дим

20 березня 2025 07:42
Євгенія Брюховецька - редактор
У РФ дрони атакували аеродром в Енгельсі — розгорілась пожежа
Вибух після атаки. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Невідомі безпілотники у четвер, 20 березня, атакували місто Енгельс Саратовської області Росії. Місцеві мешканці повідомляють про сильну пожежу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Атака на Енгельс 

Жителі міста повідомляли про сильний дим у мікрорайоні "третє льотне містечко", який розташований за 10 кілометрів від військового аеродрому "Енгельс-2".

За словами губернатора області Романа Бусаргіна, постраждали дві людини і пошкоджено будівлю лікарні, а також пошкоджень зазнав приватний будинок.

Атака безпілотників на Енгельс: у місті зафіксовано вибухи
Влучання в будинок. Фото: росЗМІ

Місцеві оприлюднили відео із сильною пожежею. На відео видно, як в небо здіймається густий чорний дим. Також зазначається, що вибухи було чутно аж у Саратові. Водночас Росавіація повідомляє про тимчасове припинення роботи аеропортів Саратова і Самари.

Пожежа в Саратовській області після удару дронів 20 березня
Дим в небі. Фото: росЗМІ
У Росії горить об'єкт після атаки невідомих БпЛА – місцеві жителі
Дим в небі. Фото: росЗМІ

А в міноборони РФ заявили про "знищення 54 українських безпілотників".

Зазначимо, що аеродром Енгельс російські війська використовують для злету стратегічної авіації, яка завдає ударів о Україні.

Нагадаємо, вчора вночі у місті Кропоткін Краснодарського краю горіла нафтобаза, її атакували безпілотники.

Також днями у російському місті Туапсе спалахнула пожежа на території нафтобази внаслідок атаки дронів. 

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