У РФ дрони атакували аеродром в Енгельсі — розгорілась пожежа

Вибух після атаки. Фото: росЗМІ

Невідомі безпілотники у четвер, 20 березня, атакували місто Енгельс Саратовської області Росії. Місцеві мешканці повідомляють про сильну пожежу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Атака на Енгельс

Жителі міста повідомляли про сильний дим у мікрорайоні "третє льотне містечко", який розташований за 10 кілометрів від військового аеродрому "Енгельс-2".

За словами губернатора області Романа Бусаргіна, постраждали дві людини і пошкоджено будівлю лікарні, а також пошкоджень зазнав приватний будинок.

Влучання в будинок. Фото: росЗМІ

Місцеві оприлюднили відео із сильною пожежею. На відео видно, як в небо здіймається густий чорний дим. Також зазначається, що вибухи було чутно аж у Саратові. Водночас Росавіація повідомляє про тимчасове припинення роботи аеропортів Саратова і Самари.

Дим в небі. Фото: росЗМІ

Дим в небі. Фото: росЗМІ

А в міноборони РФ заявили про "знищення 54 українських безпілотників".

Зазначимо, що аеродром Енгельс російські війська використовують для злету стратегічної авіації, яка завдає ударів о Україні.

Нагадаємо, вчора вночі у місті Кропоткін Краснодарського краю горіла нафтобаза, її атакували безпілотники.

Також днями у російському місті Туапсе спалахнула пожежа на території нафтобази внаслідок атаки дронів.