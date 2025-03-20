У РФ дрони атакували аеродром в Енгельсі — розгорілась пожежа

Енгельс у Росії атакували дрони — в небо здійнявся дим
Невідомі безпілотники у четвер, 20 березня, атакували місто Енгельс Саратовської області Росії. Місцеві мешканці повідомляють про сильну пожежу.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Атака на Енгельс
Жителі міста повідомляли про сильний дим у мікрорайоні "третє льотне містечко", який розташований за 10 кілометрів від військового аеродрому "Енгельс-2".
За словами губернатора області Романа Бусаргіна, постраждали дві людини і пошкоджено будівлю лікарні, а також пошкоджень зазнав приватний будинок.
Місцеві оприлюднили відео із сильною пожежею. На відео видно, як в небо здіймається густий чорний дим. Також зазначається, що вибухи було чутно аж у Саратові. Водночас Росавіація повідомляє про тимчасове припинення роботи аеропортів Саратова і Самари.
А в міноборони РФ заявили про "знищення 54 українських безпілотників".
Зазначимо, що аеродром Енгельс російські війська використовують для злету стратегічної авіації, яка завдає ударів о Україні.
Нагадаємо, вчора вночі у місті Кропоткін Краснодарського краю горіла нафтобаза, її атакували безпілотники.
Також днями у російському місті Туапсе спалахнула пожежа на території нафтобази внаслідок атаки дронів.
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