В РФ дроны атаковали аэродром в Энгельсе - разгорелся пожар

Взрыв после атаки после атаки. Фото: росСМИ

Неизвестные беспилотники в четверг, 20 марта, атаковали город Энгельс Саратовской области России. Местные жители сообщают о сильном пожаре.

Об этом пишут российские СМИ.

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Жители города сообщали о сильном дыме в микрорайоне "третий летный городок", который расположен в 10 километрах от военного аэродрома "Энгельс-2".

По словам губернатора области Романа Бусаргина, пострадали два человека и повреждено здание больницы, а также повреждения понес дом.

Попадание в дом. Фото: росСМИ

Местные обнародовали видео с сильным пожаром. На видео видно, как в небо поднимается густой черный дым. Также отмечается, что взрывы были слышны аж в Саратове. В то же время Росавиация сообщает о временном прекращении работы аэропортов Саратова и Самары.

Дым в небе. Фото: росСМИ

Дым в небе. Фото: росСМИ

А в минобороны РФ заявили об "уничтожении 54 украинских беспилотников".

Отметим, что аэродром Энгельс российские войска используют для взлета стратегической авиации, которая наносит удары по Украине.

Напомним, вчера ночью в городе Кропоткин Краснодарского края горела нефтебаза, ее атаковали беспилотники.

Также на днях в российском городе Туапсе вспыхнул пожар на территории нефтебазы в результате атаки дронов.