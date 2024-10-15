В Брюселі 16-18 жовтня пройде зустріч міністрів оборони НАТО

Зустріч представників країн НАТО. Фото ілюстративне: АрміяІнформ

Завтра, 16 жовтня, у Брюсселі розпочинається велика зустріч країн НАТО. Під час неї міністри оборони обговорять прогрес у наданні допомоги Україні.

На місці подій працює журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Як відомо, саміт триватиме три дні. Протягом цього часу планується обговорити виконання зобов’язань партнерів щодо постачання зброї та систем ППО для України.

Старший представник НАТО Патрік Тернер розповів, що на зустрічі Ради Україна-НАТО буде присутній й міністр оборони нашої держави Рустем Умєров.

Новини.LIVE перебуватимуть на місці та оперативно інформуватимуть про ключові домовленості та події саміту.

Нагадаємо, Тернер також заявив, що НАТО не може запросити Україну, поки на її території триває війна. Він також зазначив, що це не єдина перепона. Існують щонайменше три ключові умови, які мають бути виконані для вступу.

Також НАТО проведе щорічні військові навчання, спрямовані на захист країн-учасниць. Військові відпрацьовуватимуть сценарії застосування ядерної зброї.