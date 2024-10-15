В Брюсселе 16-18 октября пройдет встреча министров обороны НАТО

Встреча представителей стран НАТО. Фото иллюстративное: АрмияИнформ

Завтра, 16 октября, в Брюсселе начинается большая встреча стран НАТО. В ходе нее министры обороны обсудят прогресс в оказании помощи Украине.

На месте событий работает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Саммит НАТО в Брюсселе

Как известно, саммит продлится три дня. За это время планируется обсудить выполнение обязательств партнеров по поставке оружия и систем ПВО для Украины.

Старший представитель НАТО Патрик Тернер рассказал, что на встрече Совета Украина-НАТО присутствует и министр обороны нашего государства Рустем Умеров.

Новини.LIVE будут находиться на месте и оперативно информировать о ключевых договоренностях и событиях саммита.

Напомним, Тернер также заявил, что НАТО не может пригласить Украину, пока на ее территории идет война. Он также отметил, что это не единственная преграда. Есть по меньшей мере три ключевых условия, которые должны быть выполнены для вступления.

Также НАТО проведет ежегодные военные учения, направленные на защиту стран-участниц. Военные будут отрабатывать сценарии применения ядерного оружия.