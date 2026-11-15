Пошкоджений літак. Фото: x.com/fl360aero

У Маямі в Сполучених Штатах Америки зіткнулися вантажний літак UPS та пасажирський Copa Airlines. Інцидент стався 14 листопада на руліжній доріжці в міжнародному аеропорту. Відомо про двох осіб, які отримали незначні травми.

Про це повідомляє ABC News, передає Новини.LIVE.

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🚨 JUST IN: First video of the damage following a tarmac collision between a UPS 767 and Copa Airlines 737 at Miami International



Several injuries reported on the Copa 737



But thank God this wasn’t more severe 🙏🏻 pic.twitter.com/dAootpX9Hm https://t.co/INfA6IF2Fv — Nick Sortor (@nicksortor) November 15, 2026

Зіткнення літаків у США

Як повідомили в авіаційній службі Маямі-Дейд, двоє людей зазнали легких травм. Медики надали їм допомогу безпосередньо на місці події, однак потреби в госпіталізації не було.

Пошкоджений літак після зіткнення. Фото: x.com/aviationbrk

Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, під час руху до виходу на посадку Boeing 737 авіакомпанії Copa Airlines зіткнувся носовою частиною з літаком Boeing 767 компанії UPS, який готувався вирушити до Боготи.

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Водночас авіадиспетчери наказали екіпажу UPS поступитися дорогою рейсу Copa. Наразі триває розслідування інциденту.

Літаки після зіткнення. Фото: x.com/aviationbr

"Нам відомо про інцидент, пов’язаний з одним із наших літаків на землі в Маямі. Наш екіпаж у безпеці, і ми прагнемо співпрацювати з владою, щоб з’ясувати, що сталося. Безпека наших співробітників та громадськості є нашим головним пріоритетом", — йдеться у заяві UPS.

Як писали Новини.LIVE, 13 листопада Федеральне управління цивільної авіації США зупинило вильоти всіх авіарейсів. Повідомлялося про збій зв'язку в усіх центрах управління повітряним рухом.

Згодом лідер США Дональд Трамп заявив, що перельоти доводилося зупиняти через старе обладнання, на яке спирається Федеральне управління цивільної авіації.

Також ми повідомляли, що авіаперевізникам США знадобиться ще декілька днів, аби повністю відновити звичний графік польотів. Станом на 14 листопада було скасовано понад 3 300 авіарейсів.