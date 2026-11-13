У США призупинили вильоти з аеропортів: причина обмежень
У п'ятницю, 13 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) зупинило вильоти авіарейсів по всій країні. Зліт заборонили. Запровадження обмежень пов'язане з безпекою.
Про це з посиланням на Clash Report передає Новини.LIVE.
Чому призупинили авіарух
Clash Report зазначає, що такі заходи пов'язані з надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки.
Причиною зупинки авіаруху могли стати проблеми зі зв’язком і частотами в національній системі повітряного простору (NAS).
Раніше FAA призупинило авіасполучення в Чикаго. Причиною такого рішення стали проблеми зі зв'язком між диспетчерами та екіпажами літаків.
"Усі рейси, що мають вилітати, повинні залишатися на землі до подальшого повідомлення", — зазначили у Федеральному управлінні цивільної авіації США.
Міністр транспорту США Шон Даффі зазначив, що збій зв'язку спостерігається в усіх центрах управління повітряних рухом. Причину несправності встановлюють фахівці FAA.
За даними Clash Report, через зупинку вильотів затримали або скасували майже сім тисяч рейсів. Обмеження діятимуть орієнтовно до 22:00 за центральним часом США.
Новини.LIVE повідомляв, що SpaceX зняла обмеження Starlink для українських військових. За словами позаштатного радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнове ("Флеш"), проблеми зі зв'язком заважали екіпажам гелікоптерів. Зокрема, українські військові не могли визначили, де перебувають "Шахеди".
Також Новини.LIVE з посиланням на Оперативне командування Повітряних Сил Польщі писав, що полякам під час російської атаки на Україну довелося піднімати в повітря свою авіацію. Крім бойових літаків, польські військові застосували засоби радіолокаційної розвідки. Працювала й наземна ППО.