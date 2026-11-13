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Головна Новини дня У США призупинили вильоти з аеропортів: причина обмежень

У США призупинили вильоти з аеропортів: причина обмежень

Ua ru
13 листопада 2026 23:53
Чому у США 13 листопада 2026 року призупинили вильоти з аеропортів stuckattheairport.com
Люди в аеропорту О'Хара. Фото ілюстративне: stuckattheairport.com

У п'ятницю, 13 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) зупинило вильоти авіарейсів по всій країні. Зліт заборонили. Запровадження обмежень пов'язане з безпекою.

Про це з посиланням на Clash Report передає Новини.LIVE.

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Чому призупинили авіарух 

Clash Report зазначає, що такі заходи пов'язані з надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки.

Причиною зупинки авіаруху могли стати проблеми зі зв’язком і частотами в національній системі повітряного простору (NAS).

Раніше FAA призупинило авіасполучення в Чикаго. Причиною такого рішення стали проблеми зі зв'язком між диспетчерами та екіпажами літаків.

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"Усі рейси, що мають вилітати, повинні залишатися на землі до подальшого повідомлення", — зазначили у Федеральному управлінні цивільної авіації США.

Міністр транспорту США Шон Даффі зазначив, що збій зв'язку спостерігається в усіх центрах управління повітряних рухом. Причину несправності встановлюють фахівці FAA. 

За даними Clash Report, через зупинку вильотів затримали або скасували майже сім тисяч рейсів. Обмеження діятимуть орієнтовно до 22:00 за центральним часом США.

Новини.LIVE повідомляв, що SpaceX зняла обмеження Starlink для українських військових. За словами позаштатного радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнове ("Флеш"), проблеми зі зв'язком заважали екіпажам гелікоптерів. Зокрема, українські військові не могли визначили, де перебувають "Шахеди".

Також Новини.LIVE з посиланням на Оперативне командування Повітряних Сил Польщі писав, що полякам під час російської атаки на Україну довелося піднімати в повітря свою авіацію. Крім бойових літаків, польські військові застосували засоби радіолокаційної розвідки. Працювала й наземна ППО.

США аеропорти літаки безпека авіація
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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