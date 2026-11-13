Люди в аэропорту О'Хара. Фото иллюстративное: stuckattheairport.com

В пятницу, 13 ноября, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило вылеты авиарейсов по всей стране. Взлет запретили. Введение ограничений связано с безопасностью.

Об этом со ссылкой на Clash Report сообщает Новини.LIVE.

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Почему приостановили авиасообщение

Clash Report отмечает, что такие меры связаны с чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности.

Причиной приостановки авиасообщения могли стать проблемы со связью и частотами в национальной системе воздушного пространства (NAS).

Ранее FAA приостановило авиасообщение в Чикаго. Причиной такого решения стали проблемы со связью между диспетчерами и экипажами самолетов.

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"Все рейсы, которые должны вылететь, должны оставаться на земле до дальнейшего уведомления", — отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Министр транспорта США Шон Даффи отметил, что сбой связи наблюдается во всех центрах управления воздушным движением. Причину неисправности устанавливают специалисты FAA.

​По данным Clash Report, из-за остановки вылетов задержали или отменили почти семь тысяч рейсов. Ограничения будут действовать ориентировочно до 22:00 по центральному времени США.

Новини.LIVE сообщал, что SpaceX сняла ограничения Starlink для украинских военных. По словам внештатного советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова ("Флеш"), проблемы со связью мешали экипажам вертолетов. В частности, украинские военные не могли определить, где находятся "Шахеды".

Также Новини.LIVE со ссылкой на Оперативное командование Воздушных Сил Польши писал, что полякам во время российского нападения на Украину пришлось поднять в воздух свою авиацию. Помимо боевых самолетов, польские военные применили средства радиолокационной разведки. Работала и наземная ПВО.