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В аэропорту США столкнулись грузовой и пассажирский самолеты

Ua ru
15 ноября 2026 13:09
В США столкнулись самолеты UPS и Copa Airlines: есть пострадавшие x.com/fl360aero
Повреждённый самолёт. Фото: x.com/fl360aero

В Майами в Соединенных Штатах Америки произошло столкновение грузового самолета UPS и пассажирского Copa Airlines. Инцидент произошел 14 ноября на рулежной дорожке международного аэропорта. Известно о двух человеках, получивших незначительные травмы.

Об этом сообщает ABC News, передает Новини.LIVE.

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Столкновение самолетов в США

Как сообщили в авиационной службе Майами-Дейд, два человека получили лёгкие травмы. Медики оказали им помощь непосредственно на месте происшествия, однако в госпитализации не было необходимости.

Зіткнення літаків у Маямі
Поврежденный самолет после столкновения. Фото: x.com/aviationbrk

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что во время движения к месту посадки Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines столкнулся носовой частью с самолетом Boeing 767 компании UPS, который готовился вылететь в Боготу.

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При этом авиадиспетчеры приказали экипажу UPS уступить дорогу рейсу Copa. В настоящее время ведется расследование инцидента.

У США в аеропорту зіткнулися літаки
Самолеты после столкновения. Фото: x.com/aviationbr

"Нам известно об инциденте, связанном с одним из наших самолетов на земле в Майами. Наш экипаж в безопасности, и мы стремимся сотрудничать с властями, чтобы выяснить, что произошло. Безопасность наших сотрудников и общественности является нашим главным приоритетом", — говорится в заявлении UPS.

Как писали Новини.LIVE, 13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США приостановило вылеты всех авиарейсов. Сообщалось о сбое связи во всех центрах управления воздушным движением.

Впоследствии лидер США Дональд Трамп заявил, что перелеты пришлось приостановить из-за устаревшего оборудования, на которое опирается Федеральное управление гражданской авиации.

Также мы сообщали, что авиаперевозчикам США понадобится еще несколько дней, чтобы полностью восстановить привычный график полетов. По состоянию на 14 ноября было отменено более 3 300 авиарейсов.

США авиарейсы аэропорты самолеты столкновение
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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