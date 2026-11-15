Повреждённый самолёт. Фото: x.com/fl360aero

В Майами в Соединенных Штатах Америки произошло столкновение грузового самолета UPS и пассажирского Copa Airlines. Инцидент произошел 14 ноября на рулежной дорожке международного аэропорта. Известно о двух человеках, получивших незначительные травмы.

Об этом сообщает ABC News, передает Новини.LIVE.

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🚨 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: Первое видео повреждений после столкновения на перроне самолетов UPS 767 и Copa Airlines 737 в международном аэропорту Майами



Сообщается о нескольких пострадавших на борту самолета Copa 737



Но, слава Богу, всё обошлось 🙏🏻 pic.twitter.com/dAootpX9Hm https://t.co/INfA6IF2Fv — Nick Sortor (@nicksortor) 15 ноября 2026

Столкновение самолетов в США

Как сообщили в авиационной службе Майами-Дейд, два человека получили лёгкие травмы. Медики оказали им помощь непосредственно на месте происшествия, однако в госпитализации не было необходимости.

Поврежденный самолет после столкновения. Фото: x.com/aviationbrk

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что во время движения к месту посадки Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines столкнулся носовой частью с самолетом Boeing 767 компании UPS, который готовился вылететь в Боготу.

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При этом авиадиспетчеры приказали экипажу UPS уступить дорогу рейсу Copa. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Самолеты после столкновения. Фото: x.com/aviationbr

"Нам известно об инциденте, связанном с одним из наших самолетов на земле в Майами. Наш экипаж в безопасности, и мы стремимся сотрудничать с властями, чтобы выяснить, что произошло. Безопасность наших сотрудников и общественности является нашим главным приоритетом", — говорится в заявлении UPS.

Как писали Новини.LIVE, 13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США приостановило вылеты всех авиарейсов. Сообщалось о сбое связи во всех центрах управления воздушным движением.

Впоследствии лидер США Дональд Трамп заявил, что перелеты пришлось приостановить из-за устаревшего оборудования, на которое опирается Федеральное управление гражданской авиации.

Также мы сообщали, что авиаперевозчикам США понадобится еще несколько дней, чтобы полностью восстановить привычный график полетов. По состоянию на 14 ноября было отменено более 3 300 авиарейсов.