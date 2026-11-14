Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В пятницу, 13 ноября, на всей территории США были отменены авиарейсы. Вероятно, приостановить полеты пришлось из-за устаревшего оборудования. По состоянию на 03:30 14 ноября запрет на вылеты самолетов был снят.

Об этом со ссылкой на Fox News сообщает Новини.LIVE.

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Почему в США запретили полеты 13 ноября

"Скорее всего, ситуация связана с большим количеством старого неисправного оборудования в инфраструктуре, на которую опирается Федеральное управление гражданской авиации (FAA), чтобы самолеты могли оставаться в воздухе. Он (Трамп, — Ред.) сказал, что некоторым из этих устройств около 55 лет, но они, как и раньше, должны работать и функционировать", — отметил, цитируя президента США, журналист.

По словам Дональда Трампа, с Конгрессом уже обсуждали необходимость замены старого оборудования, но до сих пор этого не сделали.

В Белом доме вскоре начнётся брифинг представителей власти. В ходе него, вероятно, прокомментируют ситуацию с авиасообщением.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Clash Report сообщал, что 13 ноября в США отменили авиасообщение. Запретили вылеты из всех аэропортов. Журналисты предполагали, что причиной ограничений являются проблемы со связью.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Sky News писал, что вечером 13 ноября возле авиабазы США в Великобритании обнаружили неизвестные беспилотники. Военные укрылись в убежищах. Угрозы для населения нет.