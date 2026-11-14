Біля авіабази США у Британії зафіксували невідомі дрони

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У п'ятницю, 13 листопада, на американській авіабазі RAF Lakenhealt у Великій Британії виявили активність невідомих дронів. Військовим наказали пройти до укриття. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

Про це з посиланням на Sky News передає Новини.LIVE.

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Що відомо про дронову загрозу біля авіабази США

На активність БпЛА відреагували працівники Сил безпеки Військово-повітряних сил США. Персонал авіабази отримав повідомлення: "Реальна загроза. Знайдіть найближче приміщення, призначене для укриття".

За словами місцевого депутата Ніка Тімоті, проблему вже вирішили, загрози для населення немає. Літаки та об'єкти інфраструктури пошкоджень не зазнали.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Clash Report повідомляв, що у США 13 листопада заборонили вильоти з усіх аеропортів. Причиною обмежень стали надзвичайні обставини та міркування безпеки. Імовірно, виникли проблеми зі зв'язком.

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