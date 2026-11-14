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Главная Новости дня Дроны возле авиабазы США в Британии: военные прошли в укрытие

Дроны возле авиабазы США в Британии: военные прошли в укрытие

Ua ru
14 ноября 2026 02:54
Возле авиабазы США в Великобритании зафиксировали неизвестные дроны reuters.com
Авиабаза США, возле которой 13 ноября 2026 года заметили дроны. Фото: reuters.com

В пятницу, 13 ноября, на американской авиабазе RAF Lakenhealt в Великобритании зафиксировали активность неизвестных дронов. Военным приказали укрыться. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом со ссылкой на Sky News сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о дроновой угрозе возле авиабазы США

На активность БпЛА отреагировали сотрудники Службы безопасности Военно-воздушных сил США. Персонал авиабазы получил сообщение: "Реальная угроза. Найдите ближайшее помещение, предназначенное для укрытия".

По словам местного депутата Ника Тимоти, проблему уже решили, угрозы для населения нет. Самолеты и объекты инфраструктуры повреждений не получили. 

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Clash Report сообщал, что в США 13 ноября запретили вылеты из всех аэропортов. Причиной ограничений стали чрезвычайные обстоятельства и соображения безопасности. Вероятно, возникли проблемы со связью.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Reuters писал о масштабном сбое в работе Microsoft. В разных странах мира у пользователей возникли проблемы с доступом к электронной почте Outlook, платформе Teams и другим сервисам компании. Перебои повлияли на работу предприятий, учебных заведений и государственных учреждений.

США Великобритания дроны опасность военнослужащие угроза
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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