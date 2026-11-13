Масштабний збій Microsoft по світу: у Японії перебої вплинули на роботу уряду

Люди біля офісу Microsoft. Фото: Getty Images

Масштабний збій у роботі Microsoft 12-13 листопада, у п'ятницю, порушив доступ до електронної пошти Outlook, платформи Teams та інших сервісів компанії в різних країнах світу. Перебої вплинули на роботу підприємств, навчальних закладів, державних установ та інших користувачів.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Збій роботи Microsoft по всьому світу

Користувачі помітили несправність роботи сервісу Microsoft 365, яка пов'язана з Exchange Online та електронною поштою. Це стосується Outlook, SharePoint, Teams, Microsoft 365 та Copilot AI. За інформацією CNN, у Сполучених Штатах через збій деякі правники залишали свої робочі місця достроково, хтось шукав альтернативні методи комунікації, зокрема Slack і звичайні телефонні дзвінки.

В Австралії наслідки перебоїв відчули бізнес та навчальні заклади. Деякі підприємства не могли друкувати рахунки-фактури, а вчителі зіткнулись з проблемами проведення онлайн-занять. Відомо, що суди припинили прямі трансляції засідань.

Австралійська телерадіомовна корпорація ABC проінформувала про зриви співбесід з кандидатами, у супермаркетах виникли труднощі з постачанням товарів. У Японії перебої вплинули на урядову інформаційну інфраструктуру.

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Відновлення роботи Microsoft

Спочатку вважалось, що проблеми з Microsoft стосуються лише США, згодом стало зрозуміло, що збій має глобальний характер. За даними Downdetector, кількість повідомлень про несправність Outlook сягнула 130 тисяч.

Компанія повідомила про відновлення роботи сервісу, але доступ до електронної пошти залишався нестабільним.

"Наші вжиті досі дії не принесли очікуваного полегшення", — зазначили в Microsoft.

Це вже другий збій Microsoft цього року, повторні перебої можуть підірвати довіру корпоративних клієнтів до компанії.

"Більше занепокоєння викликає те, що це не перший збій 365 цього року, і якщо надійність почне виглядати як повторювана проблема, це дасть кожному ІТ-відділу привід подумати двічі, перш ніж довіряти ще більше свого бізнесу одному постачальнику. Ринок захоче побачити, як Microsoft доведе, що може підтримувати роботу, перш ніж просити клієнтів витрачати більше коштів на Copilot", — сказав ринковий аналітик торгової платформи eToro Джош Гілберт.

Міністр внутрішніх справ та кібербезпеки Австралії Тоні Берк заявив, що Microsoft не розглядає масштабний збій у роботі своїх сервісів як кібератаку.

"Вони вважають, що мають справу дещо подібним чином до того, що ми бачили у випадку з CrowdStrike, де було оновлення, яке пішло не так", — сказав він.

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