Масштабный сбой Microsoft по всему миру: в Японии перебои повлияли на работу правительства

Люди возле офиса Microsoft. Фото: Getty Images

Масштабный сбой в работе Microsoft 12-13 ноября, в пятницу, нарушил доступ к электронной почте Outlook, платформе Teams и другим сервисам компании в разных странах мира. Перебои повлияли на работу предприятий, учебных заведений, государственных учреждений и других пользователей.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Реклама

Сбой в работе Microsoft по всему миру

Пользователи заметили сбой в работе сервиса Microsoft 365, связанный с Exchange Online и электронной почтой. Это касается Outlook, SharePoint, Teams, Microsoft 365 и Copilot AI. По информации CNN, в Соединенных Штатах из-за сбоя некоторые юристы досрочно покидали свои рабочие места, кто-то искал альтернативные способы коммуникации, в частности Slack и обычные телефонные звонки.

В Австралии последствия сбоев ощутили на себе бизнес и учебные заведения. Некоторые предприятия не могли распечатывать счета-фактуры, а учителя столкнулись с проблемами при проведении онлайн-занятий. Известно, что суды приостановили прямые трансляции заседаний.

Австралийская телерадиовещательная корпорация ABC сообщила о срывах собеседований с кандидатами, в супермаркетах возникли трудности с поставками товаров. В Японии перебои повлияли на правительственную информационную инфраструктуру.

Читайте также:

Восстановление работы Microsoft

Сначала считалось, что проблемы с Microsoft касаются только США, но впоследствии стало ясно, что сбой носит глобальный характер. По данным Downdetector, количество сообщений о неисправности Outlook достигло 130 тысяч.

Компания сообщила о возобновлении работы сервиса, но доступ к электронной почте оставался нестабильным.

"Принятые нами до сих пор меры не принесли ожидаемого облегчения", — отметили в Microsoft.

Это уже второй сбой Microsoft в этом году, повторяющиеся перебои могут подорвать доверие корпоративных клиентов к компании.

"Больше всего беспокойства вызывает то, что это не первый сбой 365 в этом году, и если надёжность начнёт выглядеть как повторяющаяся проблема, это даст каждому ИТ-отделу повод дважды подумать, прежде чем доверять ещё большую часть своего бизнеса одному поставщику. Рынок захочет увидеть, как Microsoft докажет, что способна обеспечить бесперебойную работу, прежде чем просить клиентов тратить больше средств на Copilot", — сказал рыночный аналитик торговой платформы eToro Джош Гилберт.

Министр внутренних дел и кибербезопасности Австралии Тони Берк заявил, что Microsoft не рассматривает масштабный сбой в работе своих сервисов как кибератаку.

"Они считают, что имеют дело с ситуацией, в некоторой степени похожей на ту, что мы видели в случае с CrowdStrike, где произошло обновление, которое пошло не так", — сказал он.

Мы писали, что соучредитель американской компании Nvidia Дженсен Хуанг сообщил об уходе с постов президента и генерального директора; также известно, что он покинет совет директоров компании. Это произошло после появления сообщений о его романе с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине вновь наблюдаются задержки в работе Starshield. Конгрессмены США призвали президента Дональда Трампа и компанию SpaceX срочно отреагировать на ситуацию.