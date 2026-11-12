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Главная Новости дня Из-за ограничений Starshield в Украине конгрессмены обратились к Трампу

Из-за ограничений Starshield в Украине конгрессмены обратились к Трампу

Ua ru
12 ноября 2026 19:36
Конгресс США требует от SpaceX возобновить работу Starshield в Украине Reuters
Новые члены Конгресса на лестнице Капитолия США. Фото: Reuters

Двухпартийная группа Конгресса США по вопросам Украины, в которую входят 105 законодателей, выразила обеспокоенность в связи с новыми проблемами с военной спутниковой связью. В четверг, 12 ноября, её представители призвали администрацию президента Дональда Трампа и компанию SpaceX немедленно вмешаться в ситуацию.

Об этом сообщает Congressional Ukraine Caucus в соцсети Х, передает Новини.LIVE.

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Конгрессмены США требуют объяснений по поводу Starshield

Американские законодатели хотят выяснить, кто принял решение об ограничении Starshield и почему это произошло. Они также настаивают на возобновлении полноценной работы системы.

В обращении подчеркнули, что способность Украины защищать себя и другие европейские страны соответствует национальным интересам США.

"Мы требуем от администрации Трампа и SpaceX полного отчета о том, как и почему это произошло, а также немедленных действий по восстановлению полного доступа к Starshield", — говорится в заявлении.

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Что известно об ограничениях Starshield в Украине

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сообщил Axios, что проблемы начались постепенно несколько дней назад. Ограничения действуют вдоль линии боевого столкновения и на временно оккупированных территориях.

В настоящее время система поддерживает связь с оборудованием, движущимся со скоростью до 100 миль в час, или около 161 км/ч.

По словам дипломата, украинская сторона пока не получила разъяснений от SpaceX или Пентагона.

В то же время компания SpaceX опровергла изменение условий работы системы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за сбоев в работе Starshield украинские перехватчики не могут вовремя догнать скоростные российские дроны. Президент Владимир Зеленский заявил, что это уже привело к новым попаданиям.

Также Новини.LIVE писали, что действующий контракт Украины на пользование Starshield истекает в середине 2027 года. По словам Дениса Сеника, Киев хочет заранее начать переговоры с США о продлении доступа к сети. Дипломат пояснил, что подготовка нового соглашения потребует времени.

США Дональд Трамп Конгресс SpaceX Starlink Starshield
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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