Нові члени Конгресу на сходах Капітолію США. Фото: Reuters

Двопартійна група Конгресу США з питань України, до якої входять 105 законодавців, висловила занепокоєння через нові проблеми з військовим супутниковим зв'язком. У четвер, 12 листопада, її представники закликали адміністрацію президента Дональда Трампа та компанію SpaceX негайно втрутитися в ситуацію.

Про це повідомила двопартійна група Конгресу США з питань України (Congressional Ukraine Caucus) у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Конгресмени США вимагають пояснень щодо Starshield

Американські законодавці хочуть з'ясувати, хто ухвалив рішення про обмеження Starshield і чому це сталося. Вони також наполягають на відновленні повноцінної роботи системи.

У зверненні наголосили, що здатність України захищати себе та інші європейські країни відповідає національним інтересам США.

"Ми вимагаємо від адміністрації Трампа та SpaceX повного звіту про те, як і чому це сталося, а також негайних дій для відновлення повного доступу до Starshield", — йдеться в заяві.

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Що відомо про обмеження Starshield в Україні

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік повідомив Axios, що проблеми почалися поступово кілька днів тому. Обмеження діють уздовж лінії бойового зіткнення та на тимчасово окупованих територіях.

Наразі система підтримує зв'язок з обладнанням, яке рухається зі швидкістю до 100 миль на годину, або близько 161 км/год.

За словами дипломата, українська сторона поки не отримала роз'яснень від SpaceX або Пентагону.

Водночас компанія SpaceX заперечила зміну умов роботи системи.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що через збої Starshield українські перехоплювачі не можуть вчасно наздоганяти швидкісні російські дрони. Президент Володимир Зеленський заявив, що це вже призвело до нових влучань.

Також Новини.LIVE писали, що чинний контракт України на користування Starshield закінчується в середині 2027 року. За словами Дениса Сєніка, Київ хоче заздалегідь розпочати переговори зі США про продовження доступу до мережі. Дипломат пояснив, що підготовка нової угоди потребуватиме часу.