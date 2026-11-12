Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Через обмеження Starshield в Україні конгресмени звернулися до Трампа

Через обмеження Starshield в Україні конгресмени звернулися до Трампа

Ua ru
12 листопада 2026 19:36
Конгрес США вимагає від SpaceX відновити Starshield в Україні Reuters
Нові члени Конгресу на сходах Капітолію США. Фото: Reuters

Двопартійна група Конгресу США з питань України, до якої входять 105 законодавців, висловила занепокоєння через нові проблеми з військовим супутниковим зв'язком. У четвер, 12 листопада, її представники закликали адміністрацію президента Дональда Трампа та компанію SpaceX негайно втрутитися в ситуацію.

Про це повідомила двопартійна група Конгресу США з питань України (Congressional Ukraine Caucus) у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

Реклама

Конгресмени США вимагають пояснень щодо Starshield

Американські законодавці хочуть з'ясувати, хто ухвалив рішення про обмеження Starshield і чому це сталося. Вони також наполягають на відновленні повноцінної роботи системи.

У зверненні наголосили, що здатність України захищати себе та інші європейські країни відповідає національним інтересам США.

"Ми вимагаємо від адміністрації Трампа та SpaceX повного звіту про те, як і чому це сталося, а також негайних дій для відновлення повного доступу до Starshield", — йдеться в заяві.

Читайте також:

Що відомо про обмеження Starshield в Україні

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік повідомив Axios, що проблеми почалися поступово кілька днів тому. Обмеження діють уздовж лінії бойового зіткнення та на тимчасово окупованих територіях.

Наразі система підтримує зв'язок з обладнанням, яке рухається зі швидкістю до 100 миль на годину, або близько 161 км/год.

За словами дипломата, українська сторона поки не отримала роз'яснень від SpaceX або Пентагону.

Водночас компанія SpaceX заперечила зміну умов роботи системи. 

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що через збої Starshield українські перехоплювачі не можуть вчасно наздоганяти швидкісні російські дрони. Президент Володимир Зеленський заявив, що це вже призвело до нових влучань. 

Також Новини.LIVE писали, що чинний контракт України на користування Starshield закінчується в середині 2027 року. За словами Дениса Сєніка, Київ хоче заздалегідь розпочати переговори зі США про продовження доступу до мережі. Дипломат пояснив, що підготовка нової угоди потребуватиме часу.

США Дональд Трамп Конгрес SpaceX Starlink Starshield
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації