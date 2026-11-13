Сенатор-демократ США Річард Блюменталь. Фото: Reuters

Сенатор-демократ США Річард Блюменталь відреагував на повторне обмеження роботи сервісу Starshield в Україні. Він розкритикував рішення та наголосив, що це послаблює українську оборону проти російського терору. Посадовець підкреслив, що це сприяє збільшенню кількості жертв і руйнувань.

Про це політик повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Блюменталь закликав відновити повноцінну роботу Starshield

Річард Блюменталь заявив, що обмеження військового пакету "Starshield" неабияк шкодять Україні, адже це "приносить смерть та руйнування".

Посадовець закликав відновити повноцінну роботу супутникового сервісу та встановити відповідальних осіб за ухвалення такого рішення.

"Американці заслуговують знати, хто тримає контроль — щоб притягнути їх до відповідальності", — написав він.

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Допис Річарда Блюменталя. Скриншот: X

Ми писали, що на території України знову фіксуються обмеження швидкості військового пакету Starshield. Відомо, що 105 законодавців із Конгресу Сполучених Штатів закликали американського лідера Дональда Трампа та компанію SpaceX терміново втрутитися в перебіг подій.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що через обмеження швидкості Starshield українські військові не можуть перехоплювати російські безпілотники. Він заявив, що це системне обмеження швидкості, а не випадковий збій.