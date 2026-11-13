Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Паралізує оборону: Блюменталь про наслідки обмеження Starshield в Україні

Паралізує оборону: Блюменталь про наслідки обмеження Starshield в Україні

Ua ru
13 листопада 2026 09:34
Паралізує оборону: Блюменталь засудив обмеження Starshield в Україні Reuters
Сенатор-демократ США Річард Блюменталь. Фото: Reuters

Сенатор-демократ США Річард Блюменталь відреагував на повторне обмеження роботи сервісу Starshield в Україні. Він розкритикував рішення та наголосив, що це послаблює українську оборону проти російського терору. Посадовець підкреслив, що це сприяє збільшенню кількості жертв і руйнувань.

Про це політик повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Реклама

Блюменталь закликав відновити повноцінну роботу Starshield

Річард Блюменталь заявив, що обмеження військового пакету "Starshield" неабияк шкодять Україні, адже це "приносить смерть та руйнування".

Посадовець закликав відновити повноцінну роботу супутникового сервісу та встановити відповідальних осіб за ухвалення такого рішення.

"Американці заслуговують знати, хто тримає контроль — щоб притягнути їх до відповідальності", — написав він.

Читайте також:
Паралізує оборону: Блюменталь про наслідки обмеження Starshield в Україні - фото 1
Допис Річарда Блюменталя. Скриншот: X

Ми писали, що на території України знову фіксуються обмеження швидкості військового пакету Starshield. Відомо, що 105 законодавців із Конгресу Сполучених Штатів закликали американського лідера Дональда Трампа та компанію SpaceX терміново втрутитися в перебіг подій.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що через обмеження швидкості Starshield українські військові не можуть перехоплювати російські безпілотники. Він заявив, що це системне обмеження швидкості, а не випадковий збій.

США супутник Starlink війна в Україні Демократична партія
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації